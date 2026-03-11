  • 會員
異動股 | 國泰午後急升5%，去年多賺近一成勝預期，末息增派三成

11/03/2026

　　國泰(00293)現價升4.9%，報13.24元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅8.7%。該股成交約996萬股，涉資1.3億元。

 

異動股 | 國泰午後急升5%，去年多賺近一成勝預期，末息增派三成

 

　　國泰航空公布，截至2025年12月31日止全年純利108.28億元，按年升9.5%，勝預期，每股基本盈利165.5仙，第二次中期息每股64仙，按年增加30.6%，全年派息84仙，按年升21.7%。期內收益1167.7億元，按年升11.9%。

 

　　全年客運收益724.5億元，按年增加15.8%，平均每日載客按年增加26.5%，惟收益率下跌10.3%至60.4仙；貨運收益242.8億元，增加1.2%，收益率跌4.6%至2.69元。

 

　　旗下香港快運虧損擴大至9.96億元，對上一年同期虧損2.04億元，稱受短期因素影響盈利，包括客戶旅遊目的地偏好轉變、多條新航線的開辦且尚需時間成熟，以及部分客機因行業普遍的持續未有改善的普惠發動機問題而仍然停飛。期內香港快運收益63.9億元，升6.7%；平均每日運載乘客升29.7%；收益率下跌15.3%至44.2仙。

 

　　現時，恒生指數報25939，跌20點或跌不足0.1%，主板成交逾1549億元。國企指數報8704，跌5點或跌不足0.1%。恒生科技指數報5060，升不足1點或升不足0.1%。

 

撰文：經濟通市場組

 

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 20:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
