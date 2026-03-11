  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

國泰航空：3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情

11/03/2026

　　國泰航空(00293)公布，2025年度純利按年升9.5%至108.28億元，勝預期，派第二次中期息每股64仙，按年增加30.6%，全年派息84仙，按年升21.7%。期內收益按年增12%至1167.7億元，其中客運收益724.5億元，按年增加15.8%，平均每日載客按年增加26.5%，惟收益率下跌10.3%至60.4仙；貨運收益242.8億元，增加1.2%，收益率跌4.6%至2.69元。

 

國泰航空：3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情

（許英略攝）

 

香港快運虧損擴大至近10億元，收益升7%

 

　　其全資擁有的低成本航空公司香港快運虧損擴大至9.96億元，對上一年同期虧損2.04億元，稱受短期因素影響盈利，包括客戶旅遊目的地偏好轉變、多條新航線的開辦且尚需時間成熟，以及部分客機因行業普遍的持續未有改善的普惠發動機問題而仍然停飛。期內香港快運收益63.9億元，升6.7%；平均每日運載乘客升29.7%；收益率下跌15.3%至44.2仙。

 

　　其他附屬公司及聯屬公司方面，華民航空溢利9.5億元，按年微跌0.3%；來自聯屬公司的業績（延遲3個月確認）按年有所改善，主要由於國貨航增加其貨運機隊規模，並在航空貨運服務、貨運航站樓服務及綜合物流解決方案領域保持穩健表現，實現財務業績提升。

 

　　公司稱，截至去年9月底止全年，國航(00753)(滬:601111)財務業績較按年有所減少。

 

料今年客運運力增一成，處於最佳位置以應對當前市場波動

 

　　國泰主席賀以禮稱，預期於今年客運運力將增長約10%，同時亦將帶動貨運運力的提升，並對國泰未來在香港國際航空樞紐核心地位的發展前景仍然充滿信心。

 

　　此外，他提到，目前全球地緣政治環境動盪，導致客運及貨運流量以及航空燃油價格出現難以預料的變動。持續的供應鏈受阻及成本通脹亦繼續影響新飛機、客艙產品及零部件的交付，但稱國泰更具韌性、效率與靈活性，處於最佳位置以應對當前的市場波動，而在繼續面對外部挑戰的同時，亦會保持靈活應變。

 

　　國泰航空行政總裁林紹波於業績記者會上表示，由於3月飛機航空燃油價格較1、2月平均水平已翻倍，因此很快會公布上調機票中燃油附加費詳情，惟他未提及增幅如何。

 

歐洲航班需求不尋常增加，價格波動不能避免

 

　　國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩指出，因應中東局勢緊張，令航班坐位短缺及需求上升，如香港飛歐洲航班需求不尋常增加，引起不能避免的價格波動。林紹波則指出，暫時停飛至本月底的兩條飛往迪拜及利雅得航線，會再視乎情況考慮恢復營運，而相關運力將暫時投入至歐洲等其他航線之中。

 

有貨機未能在迪拜加油轉改直飛

 

　　不過，劉凱詩指出，貨運方面，有貨機因中東局勢緊張，而未能如預期般中途在迪拜加油，而改為直飛，因此飛機燃油使用量亦有所增加。

 

　　國泰航空營運及航空服務總裁麥皓雲指出，現時航空燃油庫存充足，且正在積極運輸途中，呼籲市場無需擔心航油供應，且公司會密切關注事態發展。

 

客運運力增長目標同時帶動貨運運力提升

 

　　國泰航空預期於今年客運運力將增長約10%，劉凱詩稱，該目標同時帶動貨運運力的提升。另一方面，現時快運、國泰在內地有24個航點，包括於去年新增2個航點。劉凱詩料於未來1至2年，公司在內地網絡會繼續擴大。

 

快運不久可見邁向盈利路徑

 

　　至於去年香港快運虧損擴大至近10億元，林紹波指出，虧損受短期因素，如日本航線表現去年受地震傳聞影響，以及去年所新增12個航點未錄盈利及需時成熟，但他稱對快運前景樂觀，因飛機使用率及成本效益方向正面，且擴張對內地及東南亞地區收入。他形容快運今年首兩個月業務改善很多，亦稱快運將於不久可見邁向盈利路徑。

 

有信心2027年接收首架波音777-9客機

 

　　對於2027年接收首架波音777-9客機，麥皓雲稱，就算最終交付日期仍然存在一些不確定性，但對接收表示信心，亦稱有與波音保持定時聯繫，對其認證方面進展感到鼓舞。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02665

圖達通

11.030

異動股

00924

坤集團

0.212

異動股

00001

長和

60.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02665 圖達通
  • 11.030
  • 00924 坤集團
  • 0.212
  • 00001 長和
  • 60.050
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.044
  • 02025 瑞豐動力
  • 15.750
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 599.500
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.620
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 42.000
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.880
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 11.070
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 552.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.340
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 00005 滙豐控股
  • 133.000
報章貼士
  • 02338 濰柴動力
  • 30.300
  • 目標︰$36.00
  • 00763 中興通訊
  • 25.160
  • 目標︰$33.60
  • 02858 易鑫集團
  • 2.450
  • 目標︰$2.90
熱炒概念股
即時重點新聞

11/03/2026 17:00  《盤後部署》地緣政局未穩恒指二萬六得而復失，長汽成功出海股價見支持

11/03/2026 16:27  【中東戰火】伊朗媒體警告：美科技巨企或成潛在打擊目標

11/03/2026 16:13  恒指曾破兩萬六屠熊，全日倒跌61點收報25898，龍蝦概念急冷卻科技股先捧後回

11/03/2026 16:28  國泰航空：3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情

11/03/2026 13:15  《異動股》國泰午後急升5%，去年多賺近一成勝預期，末息增派三成

11/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４８億元，買中海油沽騰訊

11/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升九置至增持目標價翻倍，德銀麥格理齊…

11/03/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８２７４，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國政協會議閉幕，銀行國企等傳被限制用OpenClaw新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股｜潤啤料去年少賺最多39%，仍獲大行力撐曾升近4%，內需股可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指曾破兩萬六屠熊，全日倒跌61點收報25898，龍蝦概念急冷卻科技股先捧後回新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

Rain驚喜現身韓綜《鄉村魔髮師》化身洗頭助理，暖心為91歲婆婆修屋頂新文章
人氣文章

熱話 Feature

的士電子支付︱4 月1日起至少「1+1」繳費方式定＋乘客留意車窗貼紙＋服務站支援新文章
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜龍蝦行情引爆概念股逐個數｜戰訊飄忽油價劇震勿跟車太貼？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲
人氣文章

Beauty Feature

春夏來點花香氣息！Marc Jacobs、Guerlain、Gucci香氛推介
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

痔瘡不是尷尬事！久坐原來係痔瘡最大成因？教你如何預防痔瘡！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
搭機安全警示｜前空姐揭5大危險行為，引擎旁打卡恐奪命
人氣文章
燒傷意外｜周星馳《美人魚》27歲女演員，玩噴火蛋糕嚴重燒傷恐毁容新文章
人氣文章
家居意外｜大埔富善街住宅熱水爐爆炸，3嫲孫受傷疑花灑頭安裝不當
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 20:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事11/03/2026
神州經脈 | 全國政協會議閉幕，銀行國企等傳被限制用OpenClaw
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

【兩會焦點】政協會議閉幕，王滬寧：為「十五五」開好局起好步，...

11/03/2026 11:07

聚焦兩會2026

說說心理話

定期存款 | 一周定存合集，匯立銀行一周港元定存年息高達20...

08/03/2026 10:55

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區