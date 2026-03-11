國泰航空：3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情

國泰航空(00293)公布，2025年度純利按年升9.5%至108.28億元，勝預期，派第二次中期息每股64仙，按年增加30.6%，全年派息84仙，按年升21.7%。期內收益按年增12%至1167.7億元，其中客運收益724.5億元，按年增加15.8%，平均每日載客按年增加26.5%，惟收益率下跌10.3%至60.4仙；貨運收益242.8億元，增加1.2%，收益率跌4.6%至2.69元。

香港快運虧損擴大至近10億元，收益升7%

其全資擁有的低成本航空公司香港快運虧損擴大至9.96億元，對上一年同期虧損2.04億元，稱受短期因素影響盈利，包括客戶旅遊目的地偏好轉變、多條新航線的開辦且尚需時間成熟，以及部分客機因行業普遍的持續未有改善的普惠發動機問題而仍然停飛。期內香港快運收益63.9億元，升6.7%；平均每日運載乘客升29.7%；收益率下跌15.3%至44.2仙。

其他附屬公司及聯屬公司方面，華民航空溢利9.5億元，按年微跌0.3%；來自聯屬公司的業績（延遲3個月確認）按年有所改善，主要由於國貨航增加其貨運機隊規模，並在航空貨運服務、貨運航站樓服務及綜合物流解決方案領域保持穩健表現，實現財務業績提升。

公司稱，截至去年9月底止全年，國航(00753)(滬:601111)財務業績較按年有所減少。

料今年客運運力增一成，處於最佳位置以應對當前市場波動

國泰主席賀以禮稱，預期於今年客運運力將增長約10%，同時亦將帶動貨運運力的提升，並對國泰未來在香港國際航空樞紐核心地位的發展前景仍然充滿信心。

此外，他提到，目前全球地緣政治環境動盪，導致客運及貨運流量以及航空燃油價格出現難以預料的變動。持續的供應鏈受阻及成本通脹亦繼續影響新飛機、客艙產品及零部件的交付，但稱國泰更具韌性、效率與靈活性，處於最佳位置以應對當前的市場波動，而在繼續面對外部挑戰的同時，亦會保持靈活應變。

國泰航空行政總裁林紹波於業績記者會上表示，由於3月飛機航空燃油價格較1、2月平均水平已翻倍，因此很快會公布上調機票中燃油附加費詳情，惟他未提及增幅如何。

歐洲航班需求不尋常增加，價格波動不能避免

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩指出，因應中東局勢緊張，令航班坐位短缺及需求上升，如香港飛歐洲航班需求不尋常增加，引起不能避免的價格波動。林紹波則指出，暫時停飛至本月底的兩條飛往迪拜及利雅得航線，會再視乎情況考慮恢復營運，而相關運力將暫時投入至歐洲等其他航線之中。

有貨機未能在迪拜加油轉改直飛

不過，劉凱詩指出，貨運方面，有貨機因中東局勢緊張，而未能如預期般中途在迪拜加油，而改為直飛，因此飛機燃油使用量亦有所增加。

國泰航空營運及航空服務總裁麥皓雲指出，現時航空燃油庫存充足，且正在積極運輸途中，呼籲市場無需擔心航油供應，且公司會密切關注事態發展。

客運運力增長目標同時帶動貨運運力提升

國泰航空預期於今年客運運力將增長約10%，劉凱詩稱，該目標同時帶動貨運運力的提升。另一方面，現時快運、國泰在內地有24個航點，包括於去年新增2個航點。劉凱詩料於未來1至2年，公司在內地網絡會繼續擴大。

快運不久可見邁向盈利路徑

至於去年香港快運虧損擴大至近10億元，林紹波指出，虧損受短期因素，如日本航線表現去年受地震傳聞影響，以及去年所新增12個航點未錄盈利及需時成熟，但他稱對快運前景樂觀，因飛機使用率及成本效益方向正面，且擴張對內地及東南亞地區收入。他形容快運今年首兩個月業務改善很多，亦稱快運將於不久可見邁向盈利路徑。

有信心2027年接收首架波音777-9客機

對於2027年接收首架波音777-9客機，麥皓雲稱，就算最終交付日期仍然存在一些不確定性，但對接收表示信心，亦稱有與波音保持定時聯繫，對其認證方面進展感到鼓舞。

