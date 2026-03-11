  • 會員
異動股 | 老鋪黃金午後升4%，料去年淨利潤大增最少2.26倍

11/03/2026

異動股 | 老鋪黃金午後升4%，料去年淨利潤大增最少2.26倍

 

　　老鋪黃金(06181)現價升3.8%，報663元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅4.3%。該股成交約69萬股，涉資4.48億元。

 

　　老鋪黃金中午發盈喜，預計截至2025年12月31日止年度，淨利潤約48億至49億人民幣，按年增長約226%至233%。非國際財務報告準則計量經調整淨利潤（剔除以員工股權激勵為基礎的付款報酬的影響）約50億至51億人民幣，按年增長約233%至240%。

 

　　公司預計2025年度實現銷售業績約310億至320億人民幣，按年增長約216%至227%；收入約270億至280億人民幣，按年增長約217%至229%。

 

　　集團指，收入及淨利潤增加主要由於品牌影響力持續擴大形成的市場絕對優勢，帶來線上線下店鋪整體營收的大幅增長；集團產品的持續優化、推新迭代，保證了線上線下營收的持續高增長；及對比2024年，集團2025年新增門店10家、優化及擴容門店9家，產生增量營收貢獻。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

