異動精選 | 蔚來急升季績歷史性扭虧，寧王受捧升幅冠藍籌

11/03/2026

異動精選 | 蔚來急升季績歷史性扭虧，寧王受捧升幅冠藍籌

 

異動精選 | 蔚來急升季績歷史性扭虧，寧王受捧升幅冠藍籌

 

異動股

異動股

02665

圖達通

11.030

異動股

00924

坤集團

0.212

異動股

00001

長和

60.050

  • 02665 圖達通
  • 11.030
  • 00924 坤集團
  • 0.212
  • 00001 長和
  • 60.050
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.044
  • 02025 瑞豐動力
  • 15.750
  • 03750 寧德時代
  • 599.500
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.620
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 42.000
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.880
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 11.070
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 552.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.340
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 00005 滙豐控股
  • 133.000
  • 02338 濰柴動力
  • 30.300
  • 目標︰$36.00
  • 00763 中興通訊
  • 25.160
  • 目標︰$33.60
  • 02858 易鑫集團
  • 2.450
  • 目標︰$2.90
11/03/2026 17:00  《盤後部署》地緣政局未穩恒指二萬六得而復失，長汽成功出海股價見支持

11/03/2026 16:27  【中東戰火】伊朗媒體警告：美科技巨企或成潛在打擊目標

11/03/2026 16:13  恒指曾破兩萬六屠熊，全日倒跌61點收報25898，龍蝦概念急冷卻科技股先捧後回

11/03/2026 16:28  國泰航空：3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情

11/03/2026 13:15  《異動股》國泰午後急升5%，去年多賺近一成勝預期，末息增派三成

11/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４８億元，買中海油沽騰訊

11/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升九置至增持目標價翻倍，德銀麥格理齊…

11/03/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８２７４，一周拆息較上日微升至１﹒…

神州經脈 | 全國政協會議閉幕，銀行國企等傳被限制用OpenClaw新文章
內需股｜潤啤料去年少賺最多39%，仍獲大行力撐曾升近4%，內需股可以點揀？新文章
恒指曾破兩萬六屠熊，全日倒跌61點收報25898，龍蝦概念急冷卻科技股先捧後回新文章
電商教室．掌舖Boutir團隊

流量不夠？口碑來救！掌舖Boutir推廣聯盟功能，零成本打造自動化獲客引擎新文章
英倫出走日記．Cally

英美是最堅穩的盟友？從伊朗戰爭看兩國關係，其實很微妙 1新文章
容我世說．張翠容

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂新文章
我單身但我快樂．Ayu 阿愚

闊少的二次元求婚：誰不想找到一個能陪你傻笑、發瘋的終身伴侶？ 新文章
識食Hea住瘦．曾欣欣

心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益
Yan Can Taste．Yan Chung

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！ 新文章
指甲健康｜指甲洩露年齡秘密，醫揭5大變老指標新文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
名人健康｜47歲張達倫面癱7年不停流口水，靠跑步重拾自信更Fit過以前新文章
11/03/2026
神州經脈 | 全國政協會議閉幕，銀行國企等傳被限制用OpenClaw
【兩會焦點】政協會議閉幕，王滬寧：為「十五五」開好局起好步，...

11/03/2026 11:07

聚焦兩會2026

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 一周定存合集，匯立銀行一周港元定存年息高達20...

08/03/2026 10:55

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

