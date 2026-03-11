異動精選 | 蔚來急升季績歷史性扭虧，寧王受捧升幅冠藍籌
11/03/2026
【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票
11/03/2026
【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票
更多財經熱話
2026-03-11
2026-03-11
2026-03-11
2026-03-11
2026-03-11
2026-03-11
2026-03-11
2026-03-11
2026-03-11
延伸閱讀
11/03/2026 17:00 《盤後部署》地緣政局未穩恒指二萬六得而復失，長汽成功出海股價見支持
11/03/2026 16:27 【中東戰火】伊朗媒體警告：美科技巨企或成潛在打擊目標
11/03/2026 16:13 恒指曾破兩萬六屠熊，全日倒跌61點收報25898，龍蝦概念急冷卻科技股先捧後回
11/03/2026 16:28 國泰航空：3月飛機航油價格已翻倍，很快公布上調燃油附加費詳情
11/03/2026 13:15 《異動股》國泰午後急升5%，去年多賺近一成勝預期，末息增派三成
11/03/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４８億元，買中海油沽騰訊
11/03/2026 08:53 【大行炒Ｄ乜】中信里昂升九置至增持目標價翻倍，德銀麥格理齊…
11/03/2026 16:27 《財資快訊》美電升報７﹒８２７４，一周拆息較上日微升至１﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 20:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N