輕鬆護老
毛記葵涌賣盤，姚家豪及陸家俊場外悉售1.76億股，套現約1.2億元

11/03/2026

　　「100毛」母企毛記葵涌(01716)上周五（6日）開市前停牌，待根據收購及合併守則刊發公告，聯交所最新披露確認，馬黎阳旗下Brave Steed Legacy Limited場外以每股0.6963元向姚家豪（阿Bu）及陸家俊（陳強）的Blackpaper收購1.755億股或65%，涉資1.22億元。雖然雙方已就股份訂立協議，但無須在4個交易日內交付有關股份。

 

毛記葵涌於2018年上市，創辦人及股東林日曦（右二）、陸家俊（陳強）（左三）、姚家豪（阿Bu）（右三）出席上市儀式（資料圖片）

 

　　毛記著名藝人王嘉偉（東方昇）、黑紙總經理梁海蕊、創意總監徐璋霖、美術及設計部總監元金盛雖為Blackpaper一致行動人士，但今次並無沽股。

 

Ken Sir：交易作價合理，會否續持有視乎新管理層目標

 

（資料圖片）

 

　　呂宇健（Ken Sir）持有毛記6.01%股權，他認為毛記交易價合理，至於易手後會否沽貨，他指要視乎新管理層的背景、業務目標及業務會否轉變。

 

　　對於新的大股東馬黎阳，呂宇健指並不認識他，但期待新股東「買殼」進場有一番憧憬，將公司市值帶回5億元至10億元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

