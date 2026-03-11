毛記葵涌賣盤，姚家豪及陸家俊場外悉售1.76億股，套現約1.2億元

「100毛」母企毛記葵涌(01716)上周五（6日）開市前停牌，待根據收購及合併守則刊發公告，聯交所最新披露確認，馬黎阳旗下Brave Steed Legacy Limited場外以每股0.6963元向姚家豪（阿Bu）及陸家俊（陳強）的Blackpaper收購1.755億股或65%，涉資1.22億元。雖然雙方已就股份訂立協議，但無須在4個交易日內交付有關股份。

毛記葵涌於2018年上市，創辦人及股東林日曦（右二）、陸家俊（陳強）（左三）、姚家豪（阿Bu）（右三）出席上市儀式（資料圖片）

毛記著名藝人王嘉偉（東方昇）、黑紙總經理梁海蕊、創意總監徐璋霖、美術及設計部總監元金盛雖為Blackpaper一致行動人士，但今次並無沽股。

Ken Sir：交易作價合理，會否續持有視乎新管理層目標

（資料圖片）

呂宇健（Ken Sir）持有毛記6.01%股權，他認為毛記交易價合理，至於易手後會否沽貨，他指要視乎新管理層的背景、業務目標及業務會否轉變。

對於新的大股東馬黎阳，呂宇健指並不認識他，但期待新股東「買殼」進場有一番憧憬，將公司市值帶回5億元至10億元。

撰文：經濟通採訪組

