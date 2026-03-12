  • 會員
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

開市Go | IEA首釋儲備油，特朗普拒早收兵，百度推自家龍蝦產品

12/03/2026

要聞盤點

 

1、為應對潛在的供應中斷危機，國際能源署(IEA)宣布釋放4億桶石油，創下該署歷史上最大規模的緊急儲備釋放紀錄。道指收市跌289.24點，或0.61%，報47417.27點；標指跌5.68點，或0.08%，報6775.8點；納指升19.03點，或0.08%，報22716.13點。中國金龍指7167點，跌56點，或0.8%。日經期貨截至上午8時01分報54,095.0跌395.0點。

 

2、特朗普表示不相信伊朗在霍爾木茲海峽布雷，但不想早早收兵；另據悉伊朗告知中間人，達成停火的條件是美國必須保證將來和以色列都不會再對伊朗發動襲擊。

 

3、美國將於下周開始釋放1.72億桶石油，日本、韓國、德國、法國和英國也公布釋儲計劃。

 

4、美國2月CPI按年升2.4%合乎預期，2月份核心CPI按月微升0.2%，按年增長2.5%。

 

5、歐盟警告稱，如果中東戰爭導致布倫特油價維持在每桶100美元左右，且天然氣價格居高不下，今年通膨率或超3%。歐洲央行管委Kazimir稱伊朗戰爭或迫使央行比預期更早加息。

 

6、美國貿易代表宣布對中國、歐盟、日本、韓國、印度和台灣等十幾個經濟體發起301調查，為徵收新關稅鋪路。

 

7、分析指中國正以前所未有的力度動用國資收益彌補財政缺口，去年國資預算收入統籌使用規模創歷史新高。

 

8、百度推出類龍蝦產品DuClaw，用戶可通過百度AI雲接入OpenClaw平台。

 

9、算力服務器PCB製造商廣合科技(01989)今日招股，入場費7261元，獲瑞銀、霸菱等12家基投入股。

 

 


焦點股

 

OpenClaw概念股：智譜(02513)、騰訊(00700)、百度(09888)
　- 　工信部下屬平台再次警示OpenClaw安全風險
　- 　百度推出DuClaw，用戶可通過百度AI雲接入OpenClaw平台

 

石油股：中海油(00883)、中石油(00857)及中石化(00386)
　 - IEA成員國同意緊急釋放總計4億桶石油儲備

 

萬咖壹聯(01762)
　- 　折兩成配股引入海康威視創始人龔虹嘉及字節跳動前高管，籌3.5億元加碼AI業務

 

中國金融國際(00721)
　- 　以折讓三成配股形式引入策略投資者範式智能(06682)

 

國泰君安國際(01788)
　- 　香港當局據悉突擊搜查國泰君安國際以及中信証券香港
　- 　國泰君安國際確認一名僱員被拘留，傳為ECM主管潘舉鵬

 

滙控(00005)
　- 　授3502萬股有條件獎勵，行政總裁艾橋智獲逾84萬股市值逾1億元

 

中國中冶(01618)
　- 　首兩個月新簽合同額1324億人幣，按年下跌6.5%

 

中國生物製藥(01177)
　- 　1類創新藥獲內地批准臨床試驗，擬治療晚期惡性腫瘤

 

毛記葵涌(01716)
　- 　姚家豪及陸家俊場外悉售1.76億股賣盤，套現約1.2億元　 

 

華檢醫療(01931)
　- 　料去年綜合溢利下降最少83%

 

油金報價

 

紐約期油上升6.29%，報92.74美元/桶

布蘭特期油上升6.30%，報98.86美元/桶

黃金現貨上升0.70%，報5139.73美元/盎司

黃金期貨下跌0.61%，報5147.39美元/盎司

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？

返回財經熱話

