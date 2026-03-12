  • 會員
盤前攻略｜油價突飆美股頹，疊加關稅風起港股料借勢回調

12/03/2026

　　消息指霍爾木茲海峽再有三艘船隻遭受攻擊，儘管國際能源總署已宣布將釋放4億桶戰略石油儲備，以及美國總統特朗普亦提出動用美國戰略石油儲備，但仍難以抹消市場的海峽封鎖預期。隔晚油價突然再度飆升，拖累美股表現；道指跌289點報47417，標普跌5點報6775，納指升19點報22716。

 

　　今早亞洲時段展開後油價一往無前擴大升幅，紐約期油升至93.85美元，較港股昨日收市時間升逾8%；布蘭特期油今早抽升至最高見99.5美元，現報約98.83美元，較港股昨日收市時間升逾9%。

 

盤前攻略｜油價突飆美股頹，疊加關稅風起港股料借勢回調

隔晚油價急升，布蘭特期油再逼近100美元。（Shutterstock圖片）

 

中概、ADR走弱

 

　　中概股偏軟；阿里巴巴跌0.41%報136.29美元，拼多多跌1.83%報102.94美元，京東升1.37%報28.11美元，百度跌0.28%報125.15美元，小鵬升2.23%報19.29美元，理想升2.98%報18.29美元，蔚來跌4.04%報5.47美元，攜程跌2.03%報52.10美元，嗶哩嗶哩跌3.99%報25.52美元。

 

　　ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.87%，折合556.8港元；美團(03690)ADR較港股低1.02%，折合76.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.20%，折合33.3港元；友邦(01299)ADR較港股低0.75%，折合85.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.16%，折合134.5港元；港交所ADR較港股高1.40%，折合417.2港元。

 

貼價牛料成反殺目標

 

　　昨晚恒指夜期跌64點報25756，較現貨低水143點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25610，跌270點，較恒指現貨低水289點，恒指料低開逾100點。

 

　　昨日恒指出升破26000後隨即受阻，低位至高位計兩日內反彈最多超過1200點，即引發較大回吐壓力，令恒指昨日由升轉跌。消息方面亦偏向利淡，除了油價升勢難止以外，《彭博》最新引述消息人士報道指特朗普有意重啟一系列貿易調查，報道指為對徵收新關稅鋪路。

 

　　在外圍持續偏淡消息下，港股料有短線回吐壓力；參考恒指牛熊證街貨分布，昨日大市先升後回令牛熊雙方都有機會加強部署，昨日除較貼價熊區獲淡友加強部署外，牛區亦快手新增約300點區間，25500至25799合共淨新增576張對應期指張數街貨，如恒指低開逾100點後，便已接近恒指新牛區，再跌約300點便可將昨日新鮮肥牛一網打盡，宜留意短線大市借消息下殺風險。如恒指低開後支獲資金捧實回升，即市支持將下移至25500。

 

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

03306

江南布衣

22.460

異動股

00456

新城市建設發展

0.540

異動股

08279

亞博科技控股

0.610

