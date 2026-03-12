  • 會員
兩中資券商據報遭港府突擊搜查，國泰君安國際(1788)確認一名僱員被拘留，傳為ECM主管潘舉鵬

12/03/2026

兩中資券商據報遭港府突擊搜查，國泰君安國際確認一名僱員被拘留，傳為ECM主管潘舉鵬

 

 

　　香港投行圈掀起監管風暴，據《彭博》及《財新》引述消息指，香港當局周二(10日)突擊搜查中信證券香港、國泰君安國際(01788)的辦公室，並帶走至少一名高層進行詢問，其中國泰君安國際股票資本市場(ECM)主管潘舉鵬(Samuel Pan)被廉署帶走，被指協助調查。國泰君安國際隨後發公告證實，一名僱員被廉署拘留，公司已即時暫停其職務。

 

　　國泰君安國際公告指，香港證券及期貨事務監察委員會與廉政公署於3月10日到訪公司位於香港的主要營業地點執行搜查令，並帶走部分文件。公司亦獲悉一名僱員被廉署拘留，目前正接受調查。

 

　　公司強調，涉事人士並非董事會成員。鑒於相關調查，公司已於同日即時暫停該員工所有營運及執行職務及權力，直至另行通知。

 

　　國泰君安國際指出，董事會對事件高度重視，正進一步了解調查情況，並將密切監察事態發展，並會在適當時候按照上市規則作出進一步披露。公司強調，截至公告日期，集團整體業務及營運維持正常，包括投資銀行業務在內的各項業務板塊均正常運作，財務狀況穩健。集團一如既往地堅守合規底線，穩健經營。

 

　　網上資料顯示潘舉鵬自2015年6月加入國泰君安國際，於2024年6月晉升為董事總經理及ECM主管。在此之前，他曾於摩通擔任分析師及經理等職，累積豐富投行經驗。

 

或涉IPO保薦違規，兩行曾多次「拍住上」

 

　　市場分析今次搜查或與兩行過往IPO保薦存在違規行為有關，中信證券香港與國泰君安國際曾多次一同擔任保薦人協助申請港股上市，例如剛通過聆訊的物流機械人公司凱樂士及1月遞表的斯坦德機器人等。

撰文：經濟通市場組

