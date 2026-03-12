異動股 | 新地跌3%九置挫半成，油價高企推升通脹美減息預期或受影響 32

新地(00016)現價跌2.7%，報133.2元；恒地(00012)跌3.2%，報31.12元；長實(01113)跌2.6%，報46.26元；九置(01997)跌4.7%，報24.78元；太地(01972)跌2.6%，報24.12元；信置(00083)跌3.6%，報11.13元。

美國中央司令部發聲明，警告伊朗平民避免靠近霍爾木茲海峽沿岸由伊朗海軍使用的港口設施，暗示美軍將襲擊民用港口設施。華盛頓方面又說，美軍已在霍爾木茲海峽附近摧毀16艘伊朗布雷船。伊朗陸軍發言人則稱，以色列和美國相當一部分雷達和防空能力已被摧毀。

中東戰火持續，阿曼關鍵港口遭遇中斷，布蘭特原油日內漲9%，現報每桶100.18美元。紐約期油日內漲9%，現報每桶95.51美元。雖然美國2月份消費物價指數(CPI)按年升幅維持於2.4%，符合預期，惟該數據未反映本月中東戰事可能引發的通脹問題，預料油價高企將推升物價，或削弱聯儲局減息預期。

而歐洲央行管委卡日米爾稱，伊朗戰爭及其對通脹的影響，可能迫使歐央行較預期提早加息。

撰文：經濟通市場組

