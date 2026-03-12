  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

異動股 | 新地跌3%九置挫半成，油價高企推升通脹美減息預期或受影響 32

12/03/2026

異動股 | 新地跌3%九置挫半成，油價高企推升通脹美減息預期或受影響 32

 

　　新地(00016)現價跌2.7%，報133.2元；恒地(00012)跌3.2%，報31.12元；長實(01113)跌2.6%，報46.26元；九置(01997)跌4.7%，報24.78元；太地(01972)跌2.6%，報24.12元；信置(00083)跌3.6%，報11.13元。

 

　　美國中央司令部發聲明，警告伊朗平民避免靠近霍爾木茲海峽沿岸由伊朗海軍使用的港口設施，暗示美軍將襲擊民用港口設施。華盛頓方面又說，美軍已在霍爾木茲海峽附近摧毀16艘伊朗布雷船。伊朗陸軍發言人則稱，以色列和美國相當一部分雷達和防空能力已被摧毀。

 

　　中東戰火持續，阿曼關鍵港口遭遇中斷，布蘭特原油日內漲9%，現報每桶100.18美元。紐約期油日內漲9%，現報每桶95.51美元。雖然美國2月份消費物價指數(CPI)按年升幅維持於2.4%，符合預期，惟該數據未反映本月中東戰事可能引發的通脹問題，預料油價高企將推升物價，或削弱聯儲局減息預期。

 

　　而歐洲央行管委卡日米爾稱，伊朗戰爭及其對通脹的影響，可能迫使歐央行較預期提早加息。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03306

江南布衣

22.460

異動股

00456

新城市建設發展

0.540

異動股

08279

亞博科技控股

0.610

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03306 江南布衣
  • 22.460
  • 00456 新城市建設發展
  • 0.540
  • 08279 亞博科技控股
  • 0.610
  • 00700 騰訊控股
  • 546.500
  • 00551 裕元集團
  • 16.520
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.120
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 610.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.560
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 41.300
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.890
  • 目標︰$5.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 546.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.600
  • 00568 山東墨龍
  • 10.830
  • 00005 滙豐控股
  • 128.900
  • 00388 香港交易所
  • 406.400
報章貼士
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 60.400
  • 目標︰$70.00
  • 02145 上美股份
  • 58.350
  • 目標︰$62.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.560
  • 目標︰$11.30
熱炒概念股
即時重點新聞

12/03/2026 16:33  港鐵(00066)全年純利跌6.9%至146.8億元，末期息派0.89元

12/03/2026 16:17  恒指全日跌182點收報25716，大市成交連跌第三日幸北水回流過百億撐市

12/03/2026 15:25  國泰︰3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班上調至1164元

12/03/2026 12:19  九倉(00004)去年虧轉盈賺5000萬元，派第二次中期息0.2元

12/03/2026 12:06  太古全年少賺32%至29億元，太A派息2.5元，太B派50仙

12/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４８億元，買中海油沽騰訊

12/03/2026 08:37  【大行炒Ｄ乜】國泰績後獲中信里昂升目標逾三成，大摩升華虹至平配

12/03/2026 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒８２４０，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》富豪榜出爐馬斯克繼續登頂，同第二名身家相差六千億美金！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

福布斯全球億萬富豪榜馬斯克8390億美元居首，李嘉誠排名42新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

廉署及證監會聯合行動拘捕6男2女，包括證券公司及對沖基金管理公司高層，涉內幕交易及貪污新文章
品味生活
生活
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

永久正常貿易關係新文章
人氣文章

玩樂假期

昂坪360二十周年慶︱$88來回纜車門票＋港人生日免費乘搭＋「我的大日子」雪糕禮遇＋免費電子屏幕影像＋襟章新文章
人氣文章

娛樂

Rain驚喜現身韓綜《鄉村魔髮師》化身洗頭助理，暖心為91歲婆婆修屋頂新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！ 新文章
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

專業擁抱師與陪睡師：能滿足人的心靈滿足，抑或在反映人的內心匱乏？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

夢幻櫻花彩妝季！2026日韓美妝品牌推介：打造櫻花般粉嫩的春日妝感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
藥物百科｜直滴眼球恐刺激角膜，眨眼或致藥效流失
人氣文章
家事百科｜Threads爆紅$36洗面奶，30秒擦洗衣領白鞋還原潔白
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 16:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 16:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/03/2026
《魚缸博客》富豪榜出爐馬斯克繼續登頂，同第二名身家相差六千億美金！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 滙豐渣打等據報暫緩波斯灣擴張計劃，部分銀行考慮...

12/03/2026 13:19

中東戰火

【兩會焦點】全國人大會議下午3時閉幕，表決政府工作報告、十五...

12/03/2026 08:25

聚焦兩會2026

說說心理話

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區