輕鬆護老
港股 | 午市前瞻 | 市場胃納謹慎但料未急轉淡，老鋪黃金基數大且蟹貨多慎高追

12/03/2026

　　消息指霍爾木茲海峽再有三艘船隻遭受攻擊，儘管國際能源總署已宣布將釋放4億桶戰略石油儲備，以及美國總統特朗普亦提出動用美國戰略石油儲備，但仍難以抹消市場的海峽封鎖預期。隔晚油價突然再度飆升，拖累美股表現，亞太股市集體跌超1%，A股滬指亦跌0.6%，港股隨著「龍蝦」概念失色，盤中跌幅持續擴大，恒指半日報25579，跌319點或1.2%，主板成交逾1310億元。恒生中國企業指數報8641，跌63點或0.7%。恒生科技指數報4993，跌60點或1.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 市場胃納謹慎但料未急轉淡，老鋪黃金基數大且蟹貨多慎高追

 

麥嘉嘉：宜關注美匯走勢，港股25000維持最大支持

 

　　伊朗周三（11日）對以色列等目標發動大規模導彈襲擊，儘管國際能源署及美國總統特朗普已先後表明將動用戰略油儲，都未能阻止市場對海峽封鎖預期，隔晚油價急飆，美股受壓。港股早盤短暫向上隨即調頭向下，跌幅擴大至超過300點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，動用油儲消息都市未能平息市場對海峽封鎖預期，反映市場風險胃納維持謹慎，亦正反映對美國通脹的風險預期，預計恒指即市維持25500至26000波動。她指，市場關注油價主要因為關乎美國通脹預期，如美元趨向強勢將會削弱港股等新興市場吸引力，便會對港股構成壓力，不過目前資金尚未顯示對港股看法急速轉淡，可以250天線或25000關為港股中線好淡分界。

 

　　《彭博》有報道指特朗普有意重啟一系列貿易調查，料為徵收新關稅鋪路。麥嘉嘉認為若特朗普以301條款進行貿易調查，該條款主要集中調查產能過剩，料會在5月前召開一次聽證會，但早前一輪關稅後，半導體、鋼鐵及玻璃等行業都難以出現產能過剩，故市場對於是次貿易調查反應不大，亦早已預期特朗普花招多多，料影響不大。

 

老鋪黃金料業績附強勁但故事空間收窄，基數龐大難再踢上金底

 

　　新晉藍籌老鋪黃金(06181)昨日（11日）發盈喜料淨利潤約48億至49億元人民幣，按年大增2.26倍至2.33倍，公司解釋盈利大增主因品牌影響力持續擴大形成的市場絕對優勢，帶來線上線下店鋪整體營收的大幅增長。然而盈喜反未見股價大幅上揚，麥嘉嘉認為老鋪黃金的盈利增長早為市場所預期，但單計基本面老鋪黃金盈喜所提到無論是新店數目與同店收入都一併提升，為典型價量齊升表現，料短期可望支撐股價表現，短期可以上望100天線約690元水平。不過她認為老鋪黃金中線難以向上突破，主因今年1月自890元高位回落以來，早已累積一街蟹貨，每到上方蟹位便會引來蟹貨出籠，儘管業績預期強勁，都仍要消化一輪沽壓。

 

　　老鋪黃金去年起開始派息，以現時股價計息率亦超過2.5厘，雖然麥嘉嘉看好老鋪黃金業績，但由於公司仍處於增長期，預計即使大賺也不會霎時大幅提高派息，而且高息率背後亦與股價回落有關，投資者不宜以收息角度持貨。

 

　　若以更長走勢來看，老鋪黃金除了在去年下半年一登「金底」之外，去年次季至今大部分時間都維持600元至900元大區間上落，麥嘉嘉預期老鋪黃金長線都較難重上千元大關，因為公司與其他零售股一樣，在一定增長過後都必然預上瓶頸，高基數下店舖數目與收入都難以持續高增長，故事空間回歸基本面，故上述給予看法都會偏向中性。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

