穩定幣 | 穩定幣發牌首批名單傳下周出爐，渣打滙豐OSL據報入圍，中資機構未見蹤影

12/03/2026

　　本港首批穩定幣發行人牌照名單預料將於本月出爐，最快下周或之前公布。綜合多個消息人士透露，有3間公司入圍首批名單，包括渣打銀行(02888)、滙豐銀行，以及本港首批持牌虛擬資產交易平台OSL(00863)。不過，消息指名單仍存在變數，最終結果或有調整。

 

（資料圖片）

 

　　據了解，金管局前總裁陳德霖創辦的圓幣科技，以及從事數字支付服務的連連數字(02598)，原本亦在候選名單之中。消息人士透露，最初約有5間機構在候選名單上，其後篩選至3間。有業內人士認為，由於發鈔銀行受到嚴格監管，相信最終牌照名單很可能以銀行為主，以確保穩定性和市場信心。

 

　　值得留意的是，是次傳出的入圍名單未見中資機構的身影。事實上，英國《金融時報》去年10月曾報道，阿里巴巴旗下螞蟻集團及京東等內地科技巨企，均已暫停在港發行穩定幣的計劃，原因是內地監管部門對科技公司和券商發行貨幣感到憂慮，建議相關機構暫不參與首階段穩定幣發行。

 

　　金管局發言人回應查詢時表示，不評論市場傳聞。被傳首批穩定幣牌照出局的圓幣科技亦不作評論。

 

　　在穩定幣布局方面，OSL集團上月公布，旗下OSL HK正式上線企業級合規穩定幣USDGO，供香港專業投資者買賣，反映OSL在穩定幣領域具備一定經驗。滙控行政總裁艾橋智本月初亦透露，對香港穩定幣市場的發展持積極開放態度，並與金管局保持溝通。

 

　　金管局此前透露，共收到36份穩定幣牌照申請，涵蓋銀行、科技企業、支付機構等多元機構。當局強調，首批牌照數量一定不會多，會以審慎穩妥為目標，確保金融穩定及市場信心。

 

撰文：經濟通採訪組

 

