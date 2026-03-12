中東戰火 | 滙豐渣打等據報暫緩波斯灣擴張計劃，部分銀行考慮轉向風險較穩定市場

伊朗戰事動搖了市場對中東的熱情。據《彭博》引述知情人士透露，包括身為亞洲貸款市場重要安排行的滙豐和渣打在內的多家全球性銀行，已通知部分中東客戶，涉及亞洲資產負債表的若干交易將暫緩推進。

（資料圖片）

報道指，對許多亞洲銀行而言，中東一度被視為2026年的關鍵增長引擎，可彌補本土交易放緩與價格競爭加劇的壓力。然而，隨著區域衝突升溫，樂觀情緒迅速消退，多名銀行人士表示，正重新評估在波斯灣的擴張計劃，並審慎衡量這場衝突引發的一系列風險。

報道又指，來自日本、大中華區和新加坡的一些銀行也在評估其尚待完成的項目和現有風險敞口。一些公司正在考慮將重點轉向其他市場，包括韓國和澳洲，這些市場目前的風險更為穩定。

另知情人士指出，一家新加坡大型銀行已擱置原定於2026年的中東擴張計劃，該行香港團隊2月曾赴迪拜與客戶會面，惟目前已被指示暫停相關討論。

滙豐和渣打銀行發言人均拒絕置評。

撰文：經濟通採訪組

