太古系｜去年業績平穩兼增派息，抗跌力強為避險佳選，應如何部署？

12/03/2026

　　太古系今日(12日)中午公布業績，太古去年基本溢利按年升8.6%至113.73億元，全年派息增逾13%。太古A(00019)股價今早曾跌逾3%，午後跌幅大為收窄，最終與太古B(00087)雙雙倒升收市，於跌市中盡顯強勢。而太古地產(01972)公布去年基本溢利升27%至86.2億元，勝預期，全年派息增近5%，雖因市場擔心油價高企將推升物價，或削弱聯儲局減息預期，太古地產曾隨其他地產股下挫逾3%，但收市跌幅亦收窄。太古系股價抗跌力強，或是避險佳選，應如何部署？

 

（截自太古集團網頁）

 

太古去年基本溢利按年升8.6%　太A派息2.5元太B派50仙

 

　　太古A、太古B公布截至去年12月底止年度業績，整個集團全年賺29.38億元，按年跌32%。太古A每股賺2.17元，太古B每股賺0.43元，跌29%。太古宣派第二次中期股息，太古A股息2.5元，太古B股息50仙。全年計，太古A股息3.8元，太古B股息0.76元，增13.43%。期內，收益904.67億元升10.37%。營業溢利44.54億元升5.05%。而去年撇除投資物業公平值變動產生的虧損後的基本溢利113.73億元，按年升8.6%，主要受航空部門的表現，以及地產部門在美國和香港出售非核心資產所帶來的可觀收益所帶動。另上述及其他非經常性項目後的經常性基本溢利97.54億元，按年亦升5%。

 

　　去年來自地產部門的應佔虧損擴大至12.75億元，2024年為應佔虧損6.41億元，而兩個年度的虧損均主要來自香港辦公樓組合。至於太古地產去年應佔基本溢利71.6億元，按年升30%，主要來自出售美國邁阿密市Brickell City Centre購物中心的權益、其停車位及若干共用設施和毗鄰該購物中心的兩幅用地；以及香港的一幅工業用地及港島東中心43樓。

 

　　飲料部門方面，去年太古可口可樂應佔溢利13.18億元，按年跌35%，原因包括中國內地面對外賣平台的進取補貼；越南和泰國面對越趨激烈的市場競爭和疲弱的消費情緒，當中泰國業務尤其深受旅遊業顯著下滑所影響。公司展望今年相關市況會有所改善。航空部門方面，去年太古公司應佔國泰集團的溢利47.53億元，按年升6.8%；港機應佔溢利9.36億元，按年升1.3倍。另醫療保健業務表現有所改善。

 

白德利：中東局勢致市場不確定性持續　惟對旗下業務長期增長看法正面

 

　　集團主席白德利在業績報告中表示，今年將繼續專注於在近期核心市場執行的投資項目，同時透過漸進式的股息政策為股東帶來價值，包括提到太古地產強勁的資產負債表，使其得以繼續推行漸進式的股息政策。另他預期，中東地緣政治局勢將導致市場不確定性持續，但亦對旗下各項業務長期增長機遇保持正面。

 

　　此外，因香港經濟繼續取得進展，集團對消費者信心逐步回復持樂觀態度，預期將有助改善今年的營運環境。

 

太古地產去年基本溢利升27%　派第二次中期息80仙

 

　　太古地產公布截至去年底止年度業績，虧蝕倍增至15.33億元，對上一年虧蝕7.66億元，每股基本及攤薄虧損0.27元，對上一年每股基本及攤薄虧損0.13元，派第二次中期股息80仙，全年派1.15元，按年增加4.55%。期內收入160.41億元，升11.18%。期內股東應佔基本溢利增加27%至86.2億元，勝預期。經常性基本溢利則減少3%至62.6億元。

 

　　2025年，香港零售物業組合的租金收入總額為23.55億元，與2024年相若。年內旗下商場近乎全部租出。香港辦公樓物業組合於2025年的租金收入總額為48.85億元，較2024年下跌4%。另集團2025年在中國內地投資物業組合的租金收入總額為50.32億元，較2024年上升3%，主要反映各營運城市的購物商場租戶組合優化。2025年集團中國內地零售物業租金收入總額則升3%至46.28億元，來自中國內地辦公樓物業的租金收入總額下跌4%至3.63億元。

 

太古地產旗下太古坊（太古地產網頁傳媒資料庫）

 

　　展望2026年，主席白德利表示對各核心市場的長遠前景依然充滿信心。集團將堅定承諾支持香港發展，香港將繼續憑藉連通中國內地和世界其他地區的獨特優勢，持續受惠。隨著多個新項目陸續開幕，住宅業務持續拓展，零售逐步回穩，以及辦公樓出租率保持堅穩，集團正在穩固的基礎上持續發展。集團在強化核心資產的同時，將繼續堅守審謹有序的資本配置方針，維持資產負債表穩健，並著力推動股息持續增長，為股東創造長遠價值。

 

伍禮賢：太古系業績表現平穩派息穩定　太古B股息更吸引上望15元以上

 

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，太古業績表現不錯，始終它是一間綜合性企業，不同業務之間的獨立性及多元化可以為業務增長的平穗性帶來頗佳影響，也反映於今次業績，雖然地產表現相對遜色，但有航空及飲料兩部門支持，整體表現較平穩，最終業績數字比市場預期高，且派息較穩定，現時大概4厘多亦較吸引，適合投資者作中長線部署，太古公布完業績後跌幅收窄，亦反映投資者或市場對其看好。相信今年剩餘時間，太古此類綜合型企業股價仍有向上空間。而過去太古A及太古B股價關聯性較高，兩者分別不特別大，但太古B股息相對吸引，故若要二選一會揀太古B，其股價表現亦屬強勢，就算大市下跌也不太受影響，若於目前13.5元以下買入，往後有機會升至15元以上，而太古A或可於今年內或上半年較後時間升至90元以上。

 

　　至於太古地產，伍禮賢認為，其業績增長最大動力在於去年物業買賣帶來的收益相對2024年更加顯著，而收租物業去年仍有壓力，惟若分開上、下半年來看，下半年已有所改善，這亦反映去年樓宇市道改善，對一些收租物業股有直接幫助。而2026年整體香港物業市場相信仍延續復甦步伐，今年剩餘時間包括太古地產在內的地產或收租物業股，股價仍有向上修復機會，惟市場短期更加聚焦中東局勢對於油價、CPI及聯儲局利率影響，這是較利淡因素，可待這些因素過去或趨向明朗，才作中長線部署。

 

　　太古A今日升1.85%收報82.75元，太古B升1.43%報13.46元，太古地產跌1.21%報24.46元，國泰(00293)則跌1.37%報12.99元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


