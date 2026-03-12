廉署及證監會聯合行動拘捕6男2女，包括證券公司及對沖基金管理公司高層，涉內幕交易及貪污

廉政公署及證監會公布，於3月10日及11日展開聯合行動「熔斷」（Fuse），打擊內幕交易及貪污行為。廉署拘捕6男2女，年齡介乎於35歲至60歲，包括兩家持牌證券公司及一家持牌對沖基金管理公司的高級管理人員，以及一名中介人。

（資料圖片）

聯合行動期間，廉署及證監會人員共搜查14個地點，包括有關持牌法團的辦公室及被捕人員的住所。廉署指，三家持牌法團的高級管理人員，包括兩家證券公司及一家對沖基金管理公司，均列為本案的調查對象。

有關持牌證券公司的高級行政人員涉嫌接受持牌對沖基金管理公司東主超過400萬元的賄賂，在多間香港上市公司進行股份配售的機密資料公開前，向其披露有關資料。憑藉這些內幕消息，這家持牌對沖基金管理公司透過在市場上賣空相關股票和／或訂立空頭股票互換合約，為其對沖基金建立了相關股票的空頭部位。當配股消息公開後，相關股票的股價下跌，該對沖基金據稱從其空頭部位中獲利約3.15億美元。

市場消息指，廉政公署與證監會聯合行動，調查對象包括中信證券香港、國泰君安國際(01788)的辦公室，另據指錢濤旗下無極資本（Infini Capital）亦被捲入其中。據悉，國泰君安國際股票資本市場(ECM)主管潘舉鵬(Samuel Pan)被廉署帶走。

國泰君安國際發公告指，3月10日證監會及廉署到訪公司香港主要營業地點執行搜查令，並帶走部分文件，亦獲知悉一名僱員（非董事會成員）被廉署拘留調查。公司對此高度重視，將繼續密切監察此事發展。鑑於調查，公司已於3月10日即時暫停相關僱員的所有營運及執行職務及權力，直至另行通知為止。

撰文：經濟通採訪組

