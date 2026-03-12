  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

福布斯全球億萬富豪榜馬斯克8390億美元居首，李嘉誠排名42

12/03/2026

　　《福布斯》公布2026年全球富豪榜，全球億萬富豪人數再創新高，由於人工智能的爆炸性成長、市場持續火熱以及有利的財政政策，今年共有3428位企業家、投資者和繼承人榮登全球億萬富豪榜單，比2025年增加了400人。其財富亦達到歷史新高，總資產達20.1兆美元，比去年增加了4兆美元。

 

福布斯全球億萬富豪榜馬斯克8390億美元居首，李嘉誠排名42

 

　　Tesla(US.TSLA)創辦人馬斯克以8390億美元（約6.5萬億港元）的財富淨值排名第一，且遙遙領先第二名Google母公司Alphabet CEO Larry Page的2570億美元。

 

前20名中億萬富豪有15位來自美國

 

　　以國家計，美國擁有最多的億萬富豪，創下紀錄的有989位，其中前20名中有15位來自美國。中國（包括香港）則位居第二，擁有610位億萬富豪；印度則落後中、美，有229位。

 

　　至於在全球前50富豪中，中國及香港上榜的富豪，包括有字節跳動創辦人張一鳴，以693億美元排在26位；農夫山泉(09633)創辦人兼董事長鍾睒睒，以681億美元排在27位；騰訊(00700)創始人兼董事會主席馬化騰，以538億美元排在33位。

 

　　擁有香港護照的人當中，寧德時代(03750)創辦人兼董事長曾毓群，以532億美元排在34位；長和系創辦人李嘉誠，以470億美元排在42位。

 

福布斯全球億萬富豪榜馬斯克8390億美元居首，李嘉誠排名42

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03306

江南布衣

22.460

異動股

00456

新城市建設發展

0.540

異動股

08279

亞博科技控股

0.610

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03306 江南布衣
  • 22.460
  • 00456 新城市建設發展
  • 0.540
  • 08279 亞博科技控股
  • 0.610
  • 00700 騰訊控股
  • 546.500
  • 00551 裕元集團
  • 16.520
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.120
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 610.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.560
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 41.300
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.890
  • 目標︰$5.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 546.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.600
  • 00568 山東墨龍
  • 10.830
  • 00005 滙豐控股
  • 128.900
  • 00388 香港交易所
  • 406.400
報章貼士
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 60.400
  • 目標︰$70.00
  • 02145 上美股份
  • 58.350
  • 目標︰$62.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.560
  • 目標︰$11.30
熱炒概念股
即時重點新聞

12/03/2026 16:33  港鐵(00066)全年純利跌6.9%至146.8億元，末期息派0.89元

12/03/2026 16:17  恒指全日跌182點收報25716，大市成交連跌第三日幸北水回流過百億撐市

12/03/2026 15:25  國泰︰3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班上調至1164元

12/03/2026 12:19  九倉(00004)去年虧轉盈賺5000萬元，派第二次中期息0.2元

12/03/2026 12:06  太古全年少賺32%至29億元，太A派息2.5元，太B派50仙

12/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４８億元，買中海油沽騰訊

12/03/2026 08:37  【大行炒Ｄ乜】國泰績後獲中信里昂升目標逾三成，大摩升華虹至平配

12/03/2026 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒８２４０，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》富豪榜出爐馬斯克繼續登頂，同第二名身家相差六千億美金！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

福布斯全球億萬富豪榜馬斯克8390億美元居首，李嘉誠排名42新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

廉署及證監會聯合行動拘捕6男2女，包括證券公司及對沖基金管理公司高層，涉內幕交易及貪污新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

麥當勞新甜品︱紫迷必試！香芋味黑白芭菲＋新地筒$8＋朱古力威化新地筒$10 新文章
人氣文章

娛樂

Rain驚喜現身韓綜《鄉村魔髮師》化身洗頭助理，暖心為91歲婆婆修屋頂新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

Relief和Reopen新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

告別轉季暗啞｜由內而外亮起來！4款高效保養品：高效補水、減淡細紋，打造透亮玻璃肌
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
搭機安全警示｜前空姐揭5大危險行為，引擎旁打卡恐奪命
人氣文章
胃癌警示｜23歲博士生苦讀16年確診晚期 ，揭1飲食習慣惹禍
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 16:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 16:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/03/2026
《魚缸博客》富豪榜出爐馬斯克繼續登頂，同第二名身家相差六千億美金！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會焦點】全國人大會議下午3時閉幕，表決政府工作報告、十五...

12/03/2026 08:25

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區