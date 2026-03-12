福布斯全球億萬富豪榜馬斯克8390億美元居首，李嘉誠排名42

《福布斯》公布2026年全球富豪榜，全球億萬富豪人數再創新高，由於人工智能的爆炸性成長、市場持續火熱以及有利的財政政策，今年共有3428位企業家、投資者和繼承人榮登全球億萬富豪榜單，比2025年增加了400人。其財富亦達到歷史新高，總資產達20.1兆美元，比去年增加了4兆美元。

Tesla(US.TSLA)創辦人馬斯克以8390億美元（約6.5萬億港元）的財富淨值排名第一，且遙遙領先第二名Google母公司Alphabet CEO Larry Page的2570億美元。

前20名中億萬富豪有15位來自美國

以國家計，美國擁有最多的億萬富豪，創下紀錄的有989位，其中前20名中有15位來自美國。中國（包括香港）則位居第二，擁有610位億萬富豪；印度則落後中、美，有229位。

至於在全球前50富豪中，中國及香港上榜的富豪，包括有字節跳動創辦人張一鳴，以693億美元排在26位；農夫山泉(09633)創辦人兼董事長鍾睒睒，以681億美元排在27位；騰訊(00700)創始人兼董事會主席馬化騰，以538億美元排在33位。

擁有香港護照的人當中，寧德時代(03750)創辦人兼董事長曾毓群，以532億美元排在34位；長和系創辦人李嘉誠，以470億美元排在42位。

撰文：經濟通採訪組

