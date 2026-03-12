《魚缸博客》富豪榜出爐馬斯克繼續登頂，同第二名身家相差六千億美金！

一年一度《福布斯億萬富豪榜》又出爐啦！睇返個排行榜，如無意外都係繼續由我地馬依龍（馬斯克Elon Musk）繼續做榜一大哥，以財富財富淨值8390億美元登頂，犀利！

不過博客覺得有趣嘅係，第二至五名分別係Google嘅佩奇(Larry Page)、布林(Sergey Brin)，亞馬遜嘅貝佐斯(Jeff Bezos)以及Meta朱克伯格(Mark Zuckerberg)，大家身家都係2220至2570億美元之間。

即係話，第一名嘅馬依龍，同第二名嘅佩奇，帳面身家相差接近六千億美金！某個程度反映左，係2020年代之後，所謂最搵錢嘅「互聯網」事業已經開始有瓶頸，馬依龍做電動車、做太空船，估值反而幾倍咁上升，因為係可見嘅未來，甚麼AI、WEB3都只係配件，無電動車、太空船去配合，將利益最大化，講咩都係徒然。

當然啦，講到富豪點唔可以講返我地中國呢邊，係全球前50富豪中，中國及香港上榜的富豪，包括有字節跳動創辦人張一鳴，以693億美元排在26位；農夫山泉創辦人兼董事長鍾睒睒，以681億美元排在27位；騰訊創始人兼董事會主席馬化騰，以538億美元排在33位。而我地系創辦人李嘉誠，以470億美元排在42位。

以前睇呢類富豪榜，博客記起以前成日都會睇到係Bill Gate、股神巴菲特點樣係到爭一二位；自從科網熱打足20年，一大班科技大佬霸晒頭五位；到今時今日馬依龍搞電動車同星球大戰，身家拋離第二位幾倍，大家都應該估計到，未來20年應該投資咩板塊啦！

