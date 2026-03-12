異動精選 | 通脹陰影港地產股下跌 寧德時代H股創上市新高
12/03/2026
【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票
12/03/2026
12/03/2026 17:15 《盤後部署》中東航運仍受威脅恒指續走軟，潤飲發盈警股價雙底見反彈
12/03/2026 19:09 【中東戰火】九倉：中東戰爭令香港碼頭新簽航線安排延後，料拖慢港口業務復甦惟不會加速跌勢
12/03/2026 18:42 港鐵(66)：續以多元渠道融資，視乎市況有序推地，票價最終加幅有待3月參考數據
12/03/2026 16:37 理想汽車去年純利按年跌86%至11.2億人幣，上季經調整盈利跌逾93%
12/03/2026 13:21 廉署及證監會聯合行動拘捕6男2女，包括證券公司及對沖基金管理公司高層，涉內幕交易及貪污
12/03/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１３億元，買盈富基金沽騰訊
12/03/2026 08:37 【大行炒Ｄ乜】國泰績後獲中信里昂升目標逾三成，大摩升華虹至平配
12/03/2026 16:34 《財資快訊》美電升報７﹒８２６４，一周拆息與上日尾市持平
