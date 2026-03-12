  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

異動精選 | 通脹陰影港地產股下跌 寧德時代H股創上市新高

12/03/2026

異動精選 | 國泰君安低開4%辦公室遭搜 寧德H股創上市新高

 

異動精選 | 國泰君安低開4%辦公室遭搜 寧德H股創上市新高

 

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03306

江南布衣

22.460

異動股

00456

新城市建設發展

0.540

異動股

08279

亞博科技控股

0.610

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03306 江南布衣
  • 22.460
  • 00456 新城市建設發展
  • 0.540
  • 08279 亞博科技控股
  • 0.610
  • 00700 騰訊控股
  • 546.500
  • 00551 裕元集團
  • 16.520
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.120
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 610.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.560
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 41.300
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.890
  • 目標︰$5.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 546.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.600
  • 00568 山東墨龍
  • 10.830
  • 00005 滙豐控股
  • 128.900
  • 00388 香港交易所
  • 406.400
報章貼士
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 60.400
  • 目標︰$70.00
  • 02145 上美股份
  • 58.350
  • 目標︰$62.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.560
  • 目標︰$11.30
熱炒概念股
即時重點新聞

12/03/2026 17:15  《盤後部署》中東航運仍受威脅恒指續走軟，潤飲發盈警股價雙底見反彈

12/03/2026 19:09  【中東戰火】九倉：中東戰爭令香港碼頭新簽航線安排延後，料拖慢港口業務復甦惟不會加速跌勢

12/03/2026 18:42  港鐵(66)：續以多元渠道融資，視乎市況有序推地，票價最終加幅有待3月參考數據

12/03/2026 16:37  理想汽車去年純利按年跌86%至11.2億人幣，上季經調整盈利跌逾93%

12/03/2026 13:21  廉署及證監會聯合行動拘捕6男2女，包括證券公司及對沖基金管理公司高層，涉內幕交易及貪污

12/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１３億元，買盈富基金沽騰訊

12/03/2026 08:37  【大行炒Ｄ乜】國泰績後獲中信里昂升目標逾三成，大摩升華虹至平配

12/03/2026 16:34  《財資快訊》美電升報７﹒８２６４，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

太古稱長期投資機會及計劃沒有因中東局勢改變，太古地產對今年本港零售看法樂觀新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港鐵：續以多元渠道融資，會審時度勢推地，票價最終加幅有待3月參考數據新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會議閉幕，兩會期間滬指累升1%，成品油出口傳截停新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

Relief和Reopen新文章
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

永久正常貿易關係
人氣文章

政經范局．范強

斬首行動的盡頭是核爆？ 3
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

痔瘡不是尷尬事！久坐原來係痔瘡最大成因？教你如何預防痔瘡！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《狸想奇兵》：畢竟人類本身亦是存在於自然之中的動物
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遺體修復師面對宏福苑大火，最大的挑戰不是修復燒傷的遺體，而是陪家屬去認領遺體
人氣文章
食安風波｜北京壽司郎魚生疑含寄生蟲卵，減低風險5大方法
人氣文章
北上求醫︱港女中山睇中醫￥112診金連藥，免費送上門兼可用香港醫療券新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 00:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/03/2026
太古稱長期投資機會及計劃沒有因中東局勢改變，太古地產對今年本港零售看法樂觀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

Relief和Reopen

12/03/2026 15:30

中東戰火

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區