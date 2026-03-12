  • 會員
港鐵：續以多元渠道融資，會審時度勢推地，票價最終加幅有待3月參考數據

12/03/2026

　　港鐵(00066)公布，2025年度純利146.77億元，按年跌6.9%，派發末期息0.89元。期內總收入跌7.6%至554.65億元；經常性業務利潤56.53億元，跌21.6%。

 

（許英略攝）

 

　　港鐵表示，現正全力推進6個位於屯門、大嶼山及北部都會區新鐵路項目，所涉總投資約1400億元，公司正逐步進行融資安排。港鐵公司財務總監樊米高在全年業績會議上指出，繼公司於過去12至18個月以債券或銀團貸款融資後，公司未來多年續在市場以多元渠道融資，以支持發展。

 

冀發展物業穩定入帳

 

　　物業業務方面，港鐵指出，正興建9個物業項目，未來可提供約8000個住宅單位，去年亦批出屯門第16區站第一期物業發展項目合約。另視乎施工及銷售進度，預期為「日出康城」第13期、「港島南岸」第6期及油塘通風樓項目物業發展利潤入帳，並繼續為大圍站項目、「港島南岸」　第5期及「日出康城」第12期的利潤入帳。

 

　　港鐵公司常務總監-物業及國際業務鄧智輝指出，會盡最大努力規劃物業發展利潤及入帳時間，亦冀在財務上可穩定入帳，惟每年數字仍因市況會有一些差別。

 

將審時度勢有序推地，本港零售仍有挑戰

 

　　鄧智輝續指出，未來公司會有很大規模新鐵路及物業項目，亦將審時度勢，將整體土地供應有序推出。港鐵稱會視乎市場情況，預計在未來12個月左右，為錦上路站第二期；屯門第16區站第二期項目招標。

 

　　另外，鄧智輝提到，本港零售市道因消費模式改變而仍有挑戰，但可見今年1月份本地消費數字不錯，希望趨勢於今年持續。

 

　　不過，去年旗下香港商場平均出租率100%同時，續租及新租賃的新訂租金整體則下跌9.5%。鄧智輝指出，因去年有提供一次性租金援助，若減除相關數字，租金則與大市相近。

 

票價最終加幅有待3月參考數據，鐵路系統複雜難免有服務延誤

 

　　港鐵公司行政總裁楊美珍則指出，今年票價最終加幅仍要視乎3月底工資指數，而且有因應家庭住戶月入中位數而設「封頂」機制，以及過去9年中，有5年凍結票價，她指出機制一定程度上反映經濟環境。

 

　　被問及服務故障及延誤情況，港鐵公司香港客運服務總監鄺永銓形容，鐵路系統營運複雜，公司每日運作逾7500班車，難免偶爾會有服務延誤，他重提公司於2023至27年投入逾650億元，以提升鐵路網絡韌性。

 

撰文：經濟通採訪組

 

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 00:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

