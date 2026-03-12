  • 會員
太古稱長期投資機會及計劃沒有因中東局勢改變，太古地產對今年本港零售看法樂觀

12/03/2026

　　大古系公布2025年度業績。當中，太古A(00019)、太古B(00087)全年賺29.38億元，跌32%。太古宣派第二次中期股息，太古A股息2.5元，太古B股息50仙。全年計，太古A股息3.8元，太古B股息0.76元，增13.43%。另外，太古地產(01972)2025年度虧蝕倍增至15.33億，對上一年虧蝕7.66億元，派第二次中期股息80仙，全年派1.15元，按年增加4.55%。

 

太古稱長期投資機會及計劃沒有因中東局勢改變，太古地產對今年本港零售看法樂觀

（許英略攝）

 

　　太古公司主席白德利在全年業績會議上指出，預期中東地緣政治局勢的發展將導致市場的不確定性持續，但集團著眼於長遠計劃，在現時中東緊張局勢下，集團長期投資機會及計劃沒有任何改變。

 

以多種採購來源解決可口可樂鋁罐成本問題

 

　　太古可口可樂總裁蘇薇指出，今年以來鋁價成本有所上升，對包裝有所影響，因此現正透過不同採購來源及包裝解決方案以覆蓋成本上漲情況。不過，她提到東南亞業務因鋁罐包裝較多而相對較受影響。

 

太古地產：香港辦公樓續租租金上季起由負值逐步收窄，今年本港零售看法樂觀

 

　　太古地產行政總裁彭國邦在全年業績會議上指出，自去年第四季起，旗下香港辦公樓續租租金正由負值逐步收窄，惟整體租務仍受制於供應而存在壓力。

 

　　本港零售方面，基於去年旗下香港商場均保持100%出租率及零售額亦錄得增長，因此他對今年本港零售業務看法樂觀。

 

住宅業務未來6至12個月定位良好

 

　　彭國邦續稱，本港住宅物業需求及價格於過去數月有所改善，因此相信公司在香港未來6至12個月市場情緒下定位良好。

 

　　被問及中東局勢影響，他稱，公司在香港或中國內地的投資組合不會立即受到影響，亦指會密切關注事態發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

太古稱長期投資機會及計劃沒有因中東局勢改變，太古地產對今年本港零售看法樂觀
