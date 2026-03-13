  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

美股 | 伊朗新任最高領袖發表強硬講話，道指應聲重挫逾700點

13/03/2026

美股 | 伊朗新任最高領袖發表強硬講話，道指應聲重挫逾700點

 

 

　　伊朗新任最高領袖穆杰塔巴發表強硬講話，矢言繼續封鎖海灣，並將為烈士復仇，打擊美國軍事基地。美股三大指數周四（12日）全線下挫。

 

　　道指收市跌739.42點，或1.56%，報46677.85點；標指跌103.22點，或1.52%，報6672.58點；納指跌404.16點，或1.78%，報22311.98點。

 

　　摩根士丹利(US.MS)及另類投資公司Cliffwater限制旗下私募基金的贖回規模，引發市場對資產估值及違約風險的恐慌。美國大型銀行板塊全線受壓，大摩收市插水4.1%；高盛(US.GS)下滑4.4%；花旗集團(US.C)下挫超過3%，摩根大通(US.JPM)亦跌1.6%。

 

　　科企重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌3.1%，英偉達(US.NVDA)跌1.6%，Meta(US.META)跌2.6%，蘋果(US.AAPL)跌1.9%，微軟(US.MSFT)跌0.8%，谷歌(US.GOOG)跌1.7%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.5%。

 

布蘭特斯油衝破100美元

 

　　中東戰火同時引發能源危機，布蘭特期油周四盤中一度飆升逾10%，高見每桶101.8美元，其後因市場觀望戰略石油儲備能否發揮緩衝作用而略為回吐。紐約期油亦升10.9%，報每桶約95.6美元。

 

　　美匯指數企穩99關口上方，錄得約0.5%的升幅，並一度升至99.75水平。美元兌日圓匯率升穿159關口，報159.4，升約0.3%。歐元兌美元匯價持續受壓，日內報151.6，跌0.4%。

 

　　現貨黃金價格走勢疲弱，錄得逾1.6%的顯著跌幅，報每盎司5088美元。紐約期金跌1.6%，報每盎司5093美元。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00968

信義光能

3.360

異動股

09611

龍旗科技

23.760

異動股

03317

迅策

113.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.360
  • 09611 龍旗科技
  • 23.760
  • 03317 迅策
  • 113.000
  • 08406 中國口腔產業
  • 0.079
  • 02828 恒生中國企業
  • 88.700
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.180
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.120
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 621.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.260
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 40.640
  • 目標︰$47.00
人氣股
  • 00014 希慎興業
  • 18.450
  • 00568 山東墨龍
  • 11.390
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 132.500
  • 01211 比亞迪股份
  • 96.750
報章貼士
  • 01798 大唐新能源
  • 2.050
  • 目標︰$2.50
  • 00220 統一企業中國
  • 7.960
  • 目標︰$10.00
  • 01038 長江基建集團
  • 64.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/03/2026 15:27  《異動股》紫金跌3%招金跌4%，現貨金重新跌穿5100美元關口

13/03/2026 13:34  【中美關係】中國商務部：何立峰明率團赴法國，與美方舉行第6輪經貿磋商

13/03/2026 14:44  【中東戰火】戰爭擔憂籠罩市場，美債恐慌指標升至九個月高位

13/03/2026 13:08  【中東戰火】海灣持續被封鎖，日圓兌美元自2024年7月以來首次跌破159.45

13/03/2026 12:53  聯交所就提升上市機制競爭力建議諮詢意見，倡放寬至所有新申請人可選擇以保密形式提交上市申請

13/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１３億元，買盈富基金沽騰訊

13/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】理想績後被德銀降目標，太古績後獲唱好高盛料見紅底

13/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７５，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

ＡＩ | 香港寬頻推OpenClaw應用方案，服務暫只開放予個人用戶新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱頭骨圓寬厚學習力強、兜風耳見解獨到，歷史學家的AI奪權論可信嗎？新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

Relief和Reopen新文章
人氣文章

搵食地圖

麥當勞新甜品︱紫迷必試！香芋味黑白芭菲＋新地筒$8＋朱古力威化新地筒$10 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

定妝必備！開箱NARS全新色調原生光蜜粉餅：妝感自然不浮粉
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁
人氣文章

Beauty Feature

春夏來點花香氣息！Marc Jacobs、Guerlain、Gucci香氛推介
健康好人生 Health Channel
人氣文章
降血糖運動｜醫生推薦懶人運動，研究揭坐住做1動作血糖降32%
人氣文章
胃癌警示｜23歲博士生苦讀16年確診晚期 ，揭1飲食習慣惹禍
人氣文章
天瑜醫療事故｜離世2周年，患癌爸爸悼念：我會努力帶着你的愛繼續前行新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:09
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/03/2026
太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區