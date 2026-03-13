  • 會員
港鐵 | 去年少賺7%遭大行唱淡，股價急插逾半成未宜沾手？

13/03/2026

　　港鐵(00066)昨日(12日)收市後公布業績，去年盈利按年跌6.9%至146.77億元，基本業務利潤減少4.2%至167.37億元，收入亦跌7.6%至554.65億元，經常性業務利潤跌21.6%至56.53億元，物業發展利潤增8%至110.84億元，維持派末期息每股0.89元。港鐵指，近期經濟環境改善及房地產市道回升，或迎來較為穩健的營運環境，但面對非常可觀的資本性支出，財務挑戰不容忽視。大行普遍看淡港鐵，主要認為其龐大鐵路資本開支限制短期股息上行，港鐵今早（13日）最多跌逾7%低見32.08元，可趁低吸納抑或不宜沾手？

 

港鐵 | 去年少賺7%遭大行唱淡，股價急插逾半成未宜沾手？

（AP圖片）

 

去年純利按年跌6.9%收入跌7.6%　基本業務利潤減少4.2%

 

　　港鐵公布，截至2025年12月31日止全年純利146.77億元，按年跌6.9%；每股基本盈利2.36元，派發末期息每股0.89元，全年共派1.31元，與2024年相同。期內總收入554.65億元，跌7.6%；經常性業務利潤56.53億元，跌21.6%。除稅後的物業發展利潤為110.84億元，按年增加8%，利潤主要來自「港島南岸」第三期及第五期、「日出康城」第十二期，以及何文田站第一期及第二期項目。

 

　　集團2025年的基本業務利潤按年減少4.2%至167.37億元，主要由於經常性業務利潤減少15.57億元，跌幅部分被物業發展利潤增加8.19億元有所抵銷。物業租賃業務收入按年減少6.7%至47.36億元，主要因為顧客消費模式轉變，導致新訂租金下跌，以及之前為持續面對挑戰的戲院行業提供而待攤銷的租金寬減作出一次性減值調整。香港客運服務利潤34.06億元，按年跌8.2%。香港車務營運的總收入按年增加2.5%至235.95億元，令EBITDA上升至79.04億元。未計利息、財務開支及稅項前和已計及支付予九廣鐵路公司的每年非定額付款後的虧損，上升至2.54億元。

 

港鐵：財務挑戰不容忽視　物業業務錄令人滿意利潤

 

　　港鐵公司行政總裁楊美珍指，港鐵擁有卓越往績，不管營商環境是順是逆，都能為股東及香港締造佳績。儘管宏觀經濟環境仍充滿挑戰，尤其是消費者行為與開銷方面，但近期經濟環境改善及房地產市道回暖，顯示公司或將迎來較為穩健的營運環境。此外，利率下調亦有助降低融資成本及按揭利率，因而對公司有利。然而，面對著非常可觀的資本性支出，大部分盈利將用於維護、提升及更新資產，以及推進香港重大的鐵路網絡擴展計劃。相關項目在財務上帶來的挑戰不容忽視，但因應相關挑戰，公司必定會以積極的態度妥善管理，務求為公司及香港帶來持續增長。

 

　　她指，公司的物業業務錄得令人滿意的利潤，並將透過「鐵路加物業」發展模式為香港未來鐵路項目作出貢獻。視乎市場情況，公司預計在未來12個月左右，為錦上路站第二期及屯門第16區站第二期項目進行招標。視乎施工及銷售進度，公司亦預期會為「日出康城」第十三期、「港島南岸」第六期及油塘通風樓項目的物業發展利潤入帳，並將繼續為大圍站項目、「港島南岸」第五期及「日出康城」第十二期的利潤入帳。一如既往，物業業務以至更廣泛的物業市場表現，在一定程度上仍取決於現行經濟狀況。至於近期利率下調會否利好住宅單位銷情，則仍有待觀察。

 

港鐵 | 去年少賺7%遭大行唱淡，股價急插逾半成未宜沾手？

（港鐵旗下商場圍方網頁截圖）

 

美銀：龐大鐵路資本開支限制短期股息上行　予目標價27元

 

　　美銀發表研究報告指，港鐵2025年度核心盈利167.37億元，按年下跌4%，符合該行預期。派發末期息1.31元。經常性盈利下降21.6%至56億元，儘管若剔除一次性未攤銷戲院租金寬免及杭州一號線減值，跌幅將收窄至個位數。雖然港鐵有望受惠於當前香港樓市上升周期，但其龐大鐵路資本開支管線限制短期每股股息上行空間。

 

　　該行亦預期2026財年香港鐵路業務利潤率持續承壓，因為該行假設今年因負擔能力限制而不加價。該股交易於資產淨值溢價23%，該行認為估值不吸引，維持「遜於大市」評級，目標價27元。

 

摩通：經常性業務較弱　物業發展業務續提供盈利緩衝

 

　　摩通則指，港鐵2025年度純利按年跌4%，符合市場預期。經常性盈利按年跌22%，部分受到杭州地鐵1號線減值及電影院租金優惠一次性撇帳等一次性項目影響。撇除一次性項目，管理層指經常性盈利按年跌幅為單位數。經常性盈利跌幅部分被物業發展利潤按年升8%所抵銷。全年派息維持1.31元。整體業績符合預期。

 

　　摩通又指，北向及機場線運輸收入有所改善。高鐵收入按年增長5%，按半年增長8%，2025年下半年達18億元。2025年總乘客量為3110萬人次，按年增長16%。物業發展業務表現大致符合預期，2025年度錄得132億元利潤，按年增長8%，繼續為較弱的經常性業務提供盈利緩衝，維持「中性」評級，目標價29元。

 

花旗：資產負債比率未來數年料續升　股息將維持不變

 

　　花旗稱，根據該行最新觀點，香港住宅物業市場已於2025年見底，預期樓價將進入上升周期，新盤成交量將持續增長，相信這將改善發展商對港鐵土地招標的興趣。不過，由於鐵路資本開支承擔，該行預計港鐵的資產負債比率將在未來數年持續上升，意味著股息將在可預見的未來維持不變，維持「沽售」評級，但將目標價由24.5元上調至30元。

 

　　花旗指，港鐵2025財年基本溢利按年下跌4%至167.37億元，主要由於經常性業務溢利下跌22%至56.53億元，以及投資物業減值虧損按年增加21%。資產負債方面，集團的綜合借貸由2025年上半年的921.73億元減少至2025年底的889.23億元，而淨負債權益比率於2025年底為22.5%。平均借貸成本按年下跌0.2個百分點至3.5%。

 

麥嘉嘉：資本壓力大估值及股息難提升　先看能否守穩31.8元

 

港鐵 | 去年少賺7%遭大行唱淡，股價急插逾半成未宜沾手？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，今次港鐵盈利表現差過市場預期，最重要是經常性業務利潤跌了逾兩成，要靠物業發展利潤增近一成去托住盈利，反映核心營運壓力其實頗明顯。另外，港鐵未來要投資千幾億去興建新鐵路，在現時利率未顯著回落前，其財務成本及槓桿會限制其估值及股息向上空間。港鐵一向定位是一隻長線基建及收租股，有些投資者會看重其股息，而現在股息上升空間有限，會令短期股價有些壓力。其物業發展周期性盈利加上鐵路、租金會帶來現金流，但在如此大資本壓力下，估值很難享受較高溢價。股價之前於30.8元起步，升至37.8元，但近幾日連同出了業績後，已跌穿10天、20天及50天線，現正下試10天線約31.8元，此位置頗關鍵，因自去年10月升穿後未試過跌穿，短期先看能否守穩31.8元。

 

　　麥嘉嘉表示對港鐵看法中性，因估值很難提升，不過股價未必會再大跌，始終市場正尋找防守類型股份，港鐵雖不似有加派股息能力，但仍具一定防守概念，短期股價波動區間可先看31.8元支持，上面阻力位看35元，不過萬一跌穿31.8元，料會逐步向下，或下試30元心理關口。中東局勢之下，港鐵隨其他股份跟大市下跌也不出奇，且其今次業績未能給予市場憧憬空間，之前「升凸」的估值可能要稍為調整。

 

　　港鐵半日跌6.3%收報32.42元，為表現最差藍籌，成交3.71億元。地產股亦普遍向下，新地(00016)跌2.32%報130.3元，恒地(00012)跌0.96%報30.84元，長實(01113)跌1.68%報45.74元，新世界(00017)跌0.74%報9.38元，恒隆地產(00101)跌0.33%報9.14元，希慎(00014)跌1.03%報18.23元，嘉里建設(00683)跌1.55%報22.82元，惟信置(00083)升0.18%報11.3元。

 

港鐵 |

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

