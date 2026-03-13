  • 會員
異動股 | 理想低開2%，上季純利近清零收入跌35%，料首季收入跌約兩成

13/03/2026

異動股 | 理想低開2%，上季純利近清零收入跌35%，料首季收入跌約兩成

 

 

　　理想汽車(02015)現價跌1.7%，報68.95元，該股成交約7萬股，涉資471萬元。

 

　　理想汽車公布，截至2025年12月31日止全年純利11.24億元人民幣，按年跌86%，每股基本盈利56分。期內收入總額1123.1億元人民幣，按年跌22.3%；非美國公認會計準則淨利潤23.82億元人民幣，跌77.6%。

 

第四季經調整盈利按年跌93.5%

 

　　截至2025年12月31日止第四季純利651.9萬元人民幣，按年跌99.8%。期內收入總額287.75億元人民幣，跌35%；非美國公認會計準則淨利潤2.61億元人民幣，跌93.5%。

 

　　於2026年1月和2月分別交付了27668輛和26421輛汽車。截至2026年2月28日，公司在全國160個城市擁有539家零售中心，於223個城市運營548家售後維修中心及授權服務中心，並已投入使用4054座理想超充站，配備22447個充電樁。

 

首季交付量料跌最多8.5%，收入減少最多逾21%

 

　　展望2026年第一季度，公司預計車輛交付量為8.5萬至9萬輛，按年減少3.1%至8.5%。收入總額為204億元至216億元人民幣，按年減少16.7%至21.3%。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

