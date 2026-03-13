銀行股｜受華爾街私募信貸風暴及中東戰事夾擊，滙控渣打齊挫半成未屆吸納時？

中東戰火未有平息跡象，據報滙控(00005)及渣打(02888)等全球性銀行已暫緩中東擴張計劃，正考慮將重心轉向較穩定市場，摩通指滙控及渣打是中東風險敞口最大歐洲銀行，盈利恐受壓。另外，一場私募信貸基金贖回潮正攪動華爾街，摩根士丹利等限制旗下私募基金贖回，觸發大型銀行及另類資產管理公司隔晚遭受新一輪拋售，大摩及高盛都重挫逾4%。在兩方面利淡消息夾擊下，滙控及渣打今日（13日）齊再挫半成，雖自中東戰事爆發，兩者已累計調整不少，但看來仍未到吸納時候。

（Shutterstock圖片）

據報滙控渣打等暫緩中東擴張 或將重心轉向較穩定市場

伊朗戰事動搖了市場對中東的熱情。據《彭博》引述知情人士透露，包括身為亞洲貸款市場重要安排行的滙豐和渣打在內的多家全球性銀行，已通知部分中東客戶，涉及亞洲資產負債表的若干交易將暫緩推進。報道指，對許多亞洲銀行而言，中東一度被視為2026年的關鍵增長引擎，可彌補本土交易放緩與價格競爭加劇的壓力。然而，隨著區域衝突升溫，樂觀情緒迅速消退，多名銀行人士表示，正重新評估在波斯灣的擴張計劃，並審慎衡量這場衝突引發的一系列風險。

報道又指，來自日本、大中華區和新加坡的一些銀行也在評估其尚待完成的項目和現有風險敞口。一些公司正在考慮將重心轉向其他市場，包括韓國和澳洲，這些市場目前的風險更為穩定。另知情人士指，一家新加坡大型銀行已擱置原定於2026年的中東擴張計劃，該行香港團隊2月曾赴迪拜與客戶會面，惟目前已被指示暫停相關討論。滙豐和渣打銀行發言人均拒絕置評。

摩通：滙控渣打是中東風險敞口最大歐洲銀行 盈利恐受壓

摩通分析師發表報告指，滙控和渣打是中東風險敞口最大的歐洲銀行，該地區對這兩家銀行稅前利潤的貢獻分別為4%和12%，其他歐洲銀行在中東的風險敞口則有限。整體上，向可能受能源成本上漲影響最大的企業提供的貸款，約佔歐洲銀行業貸款總額的13%。這些能源掛勾行業包括農業、林業和漁業、製造業、建築業，以及運輸和倉儲業。

摩通指，若不計土耳其和埃及，渣打收入和稅前利潤分別有約8%和12%來自中東。而滙控收入和稅前利潤估計約4%來自中東，但若計入埃及、土耳其和沙特阿拉伯，稅前利潤敞口可能升至近9%，且滙控持有沙特阿瓦爾銀行(Saudi Awwal Bank)31%股權。

私募信貸贖回潮拖累華爾街巨頭 大摩限制贖回德銀揭高曝險

而在全球聚焦伊朗戰事之際，一場席捲私募信貸市場的贖回潮正攪動華爾街，並已傳導至二級市場。摩根士丹利與Cliffwater限制旗下私募基金贖回，觸發大型銀行及另類資產管理公司股價新一輪拋售。大摩隔晚股價大跌4.1%，高盛重挫4.4%，花旗跌3.38%，Blue Owl及KKR分別跌4.5%及3.7%。德意志銀行因揭露其私募信貸曝險規模達260億歐元，股價也應聲下滑逾5%。

（AP圖片）

市場憂慮的導火線是投資者對私募信貸基金的大規模贖回申請。在大摩之前，貝萊德已率先對其一隻規模達260億美元的企業貸款基金實施了贖回限制，僅允許投資者贖回5%的資產，而申請贖回的比例幾乎是這一數字的兩倍。這場風波將規模已達1.8萬億美元的私募信貸市場置於聚光燈下。隨著壓力攀升，大型銀行也開始採取預防性措施，據悉摩通已著手對其資產負債表上的私募信貸投資進行價值重估，並收緊了對此類基金的貸款，尤其關注對軟件公司的貸款。

太平洋投資管理公司總裁Christian Stracke直言，行業正面臨一場「清算」，這是多年來鬆懈的承保標準所帶來的危機。他預計未來違約率將上升，投資者回報率也會下滑，但他同時強調，只要美國經濟保持穩健，不太可能引發更廣泛的信貸危機。

麥嘉嘉：受累美國私募信貸風險及中東戰事 滙控渣打短期料續調整

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，很多分析員都預計中東為國際銀行2026及27年關鍵成長引擎，這些銀行都將中東視為一個增長動力來源，之前見到無論滙控或渣打都很積極去推動中東與亞洲之間的貸款資本流動，現時戰事升級，此類交易暫停，中東亦由增長引擎變為審慎評估的地區，當地本身計入的手續費或最樂觀情景要先撤回，所以市場就風險調節回報(Risk-Adjusted Return)開始在其股價反映。再者，近幾日英美私募信貸市場出現一些限制性贖回，而滙控及渣打一向歸類為全球性銀行，隔晚一些美國銀行都被這些私募信貸消息拖累，它們有信貸鏈爆煲風險。從結構來向，滙控及渣打一向都是傳統貸款、貿易融資，相對美國那類私募信貸基金的直接曝險有限，但受氣氛傳導影響，股價短期料仍受累華爾街銀行股被拋售、美國私募信貸市場的曝險，以及中東貸款情況，儘管它們很多基本因素仍然穩健，包括派息政策、ROTE及資本充足等。

麥嘉嘉又指，此前滙控及渣打股價都升至較高位，現時自然借勢調整，滙控先看能否守住120元，如果中東戰線沒再進一步拉長，對利率及其息差影響沒那麼大的話，股價可能會喘穩，其實120元頗接近100天線118元，若守不穩可能還要下試相對低位；如計及升幅的量度跌幅，大概118元會見初步支持。渣打跌得較急，因它屬於新興市場銀行股，近期中東戰爭對新興市場打擊大，股價之前於142元起步，升至206元高位，現在跌至164元，其實回調幅度已超過一半，正向著黃金比率0.628下跌，並已跌穿100天線，有機會下試150元心理關口，應會初步守穩該處，除非美國信貸市場有更多負面消息。而影響渣打較大一個因素應是中東油價對一些新興市場的輸入性通脹，若輸入性通脹打擊當地本地貨幣及當地經濟，對渣打影響一定大於滙控，影響程度要視乎油價高企多久。

滙控今日跌4.97%收報122.5元，成交44.25億元；渣打則跌5.13%報164.5元，成交5.32億元。其他本地銀行股亦普遍下跌，中銀香港(02388)跌1.6%報40.64元，東亞(00023)1.73%報13.66元，大新銀行(02356)跌2.08%報11.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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