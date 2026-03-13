  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

異動股 | 國泰跌近4%，遭太古擬折讓一成沽1.53億股套現近18億

13/03/2026

異動股 | 國泰跌近4%，遭太古擬折讓一成沽1.53億股套現近18億

 

 

 

　　國泰(00293)現價跌3.9%，報12.48元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.2%。該股成交約1.59億股，涉資18.72億元。

　　太古(00019)公布，與摩根大通及摩根士丹利訂立配售協議，計劃向獨立第三方配售1.53億股國泰股份，佔國泰已發行股本約2.52%，每股配售價11.74元，較國泰航空上日收市價12.99元折讓約9.6%，預計所得淨額約17.89億元，擬用作一般營運資金用途。

 

　　太古認為，透過配售事項籌集資金對公司具有裨益，將可增加其營運資金、進一步強化其資產負債表及提高其財務靈活性。配售完成後，太古於國泰航空的持股將由約47.64%降至約45.12%，但仍為主要股東，同時，亦預期將就交易錄得約3.65億元收益。

 

　　套現18億元有利太古，AB齊升；太古A(00019)升4.2%，報86.25元；太古B(00087)升1.6%，報13.68元。

 

下周三加燃油附加費，短中長線都加一倍有多

 

　　另外，國泰指受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍，故將於3月18日起調整客運燃油附加費。根據現行既定機制，燃油附加費將上調，其中短途航班由142元上調至290元．中程航班由264元上調至541元；長途航班由569元上調至1164元；整體加幅都超過一倍。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00968

信義光能

3.360

異動股

09611

龍旗科技

23.760

異動股

03317

迅策

113.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.360
  • 09611 龍旗科技
  • 23.760
  • 03317 迅策
  • 113.000
  • 08406 中國口腔產業
  • 0.079
  • 02828 恒生中國企業
  • 88.700
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.180
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.120
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 621.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.260
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 40.640
  • 目標︰$47.00
人氣股
  • 00014 希慎興業
  • 18.450
  • 00568 山東墨龍
  • 11.390
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 132.500
  • 01211 比亞迪股份
  • 96.750
報章貼士
  • 01798 大唐新能源
  • 2.050
  • 目標︰$2.50
  • 00220 統一企業中國
  • 7.960
  • 目標︰$10.00
  • 01038 長江基建集團
  • 64.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/03/2026 15:27  《異動股》紫金跌3%招金跌4%，現貨金重新跌穿5100美元關口

13/03/2026 13:34  【中美關係】中國商務部：何立峰明率團赴法國，與美方舉行第6輪經貿磋商

13/03/2026 14:44  【中東戰火】戰爭擔憂籠罩市場，美債恐慌指標升至九個月高位

13/03/2026 13:08  【中東戰火】海灣持續被封鎖，日圓兌美元自2024年7月以來首次跌破159.45

13/03/2026 12:53  聯交所就提升上市機制競爭力建議諮詢意見，倡放寬至所有新申請人可選擇以保密形式提交上市申請

13/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１３億元，買盈富基金沽騰訊

13/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】理想績後被德銀降目標，太古績後獲唱好高盛料見紅底

13/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７５，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

ＡＩ | 香港寬頻推OpenClaw應用方案，服務暫只開放予個人用戶新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

機場快綫6大優惠︱的士轉乘半價＋樂悠咭半價優惠＋搶香港國際七人欖球決賽日門票新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

美伊相繼釋放「停戰消息」新文章
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜龍蝦行情引爆概念股逐個數｜戰訊飄忽油價劇震勿跟車太貼？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

定妝必備！開箱NARS全新色調原生光蜜粉餅：妝感自然不浮粉
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

藝術究竟在看甚麼？從電影《情感的價值》談起，探索情感與藝術的交織
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

專業擁抱師與陪睡師：能滿足人的心靈滿足，抑或在反映人的內心匱乏？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
正確使用橡筋帶4式，減低訓練肌力拉傷風險
人氣文章
名人健康｜61歲陳啟泰自揭重度抑鬱，一度萌輕生念頭，太太全天候照顧走出陰霾
人氣文章
胃癌警示｜23歲博士生苦讀16年確診晚期 ，揭1飲食習慣惹禍
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/03/2026
太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

越發覺得特朗普把戰爭當成兒戲

13/03/2026 11:48

中東戰火

說說心理話

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區