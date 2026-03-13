異動股 | 國泰跌近4%，遭太古擬折讓一成沽1.53億股套現近18億

國泰(00293)現價跌3.9%，報12.48元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.2%。該股成交約1.59億股，涉資18.72億元。

太古(00019)公布，與摩根大通及摩根士丹利訂立配售協議，計劃向獨立第三方配售1.53億股國泰股份，佔國泰已發行股本約2.52%，每股配售價11.74元，較國泰航空上日收市價12.99元折讓約9.6%，預計所得淨額約17.89億元，擬用作一般營運資金用途。

太古認為，透過配售事項籌集資金對公司具有裨益，將可增加其營運資金、進一步強化其資產負債表及提高其財務靈活性。配售完成後，太古於國泰航空的持股將由約47.64%降至約45.12%，但仍為主要股東，同時，亦預期將就交易錄得約3.65億元收益。

套現18億元有利太古，AB齊升；太古A(00019)升4.2%，報86.25元；太古B(00087)升1.6%，報13.68元。

下周三加燃油附加費，短中長線都加一倍有多

另外，國泰指受中東局勢最新發展影響，航空燃油價格自3月以來已上漲接近一倍，故將於3月18日起調整客運燃油附加費。根據現行既定機制，燃油附加費將上調，其中短途航班由142元上調至290元．中程航班由264元上調至541元；長途航班由569元上調至1164元；整體加幅都超過一倍。

撰文：經濟通市場組

