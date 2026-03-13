  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 北水支持大市顯韌性，理想汽車進退失據現價未宜沾手

13/03/2026

　　伊朗最高領袖繼任人穆傑塔巴周四（12日）發表上任後首份官方聲明，指伊朗不會放棄復仇，除繼續封鎖霍爾木茲海峽外，必要時更會開啟新戰線。隔夜美國三大指數齊挫逾1%，恒指今早跟隨外圍低開過百點，早段跌幅曾擴至241點，惟科技股發力，恒指跌幅收窄，半日報25593，跌123點或0.5%，主板成交近1261億元。恒生中國企業指數報8698，跌1點或不足0.1%。恒生科技指數報5007，跌20點或0.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 北水支持大市顯韌性，理想汽車進退失據現價未宜沾手

 

郭家耀：美股走勢仍然受壓，港股韌性較強

 

　　中東戰局未如美國總統特朗普所言般快速結束，霍爾木茲海峽通航未受控，國際油價突破100美元一桶致環球市場，惟港股跌幅算小。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，港股韌性較強，有石油股、電訊股等防守性較強的股票作支持，加上北水肯在大市跌市時增持港股，除去炒賣ETF外，亦有購入不同個股，因此能夠在長線上支持大市。至於美股後市表現仍需取決於油價，現時油價高企會對通脹造成明顯上行壓力，導致息口未必會下調導致美股受壓。

 

理想汽車技術底支持仍不值博

 

　　理想汽車(02015)第四季業績並不理想，第四季經調整利潤大跌93.5%，全年收入減少22%，交付量同樣下滑，超過31%。預計首季交付量減少3%至8.5%。公司董事長兼首席執行官李想解釋，公司在2025年調整後，集團在多方面已有正面變化，並補充公司將於2026年迎來重要的產品周期，第二季度上市的全新理想L9將在動力系統、智能駕駛和底盤技術方面實現全面升級。

 

　　郭家耀表示現時內地汽車市場環境較差，在失去官方多項補貼和政策支持後，成交量較難提升。而理想汽車由於自身政策的原因，不願意擴大大眾市場，而在消費降級的情況下，中高級汽車在消費降級的情況下較難拓展市場。

 

　　理想汽車今早低開2%，郭家耀表示理想汽車的股價底部目前相對穩定，股價是否上升仍需看未來的交付量、毛利等數據是否有上升。他亦補充現時投資者不建議購入，對已經持有的股民而言，可以等待重回70元以上的位置再考慮鬆綁。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

