  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026

　　《真知灼見》美國10年債券收益率從2月初高見約4.3%高位後，便一直滑落，到3月2日更跌穿3.95%關位，一度低見3.926%，成為自去年4月7日以來最低水平。2月份由於發生了格陵蘭事件，不少北歐國家的養老基金表明因為地緣政治轉變，會減持美債。在這一背景下，當美債買家減少，按理美債價應有所下跌，債息有所上升才對。但實際是，於2月份美國10年債息卻見回落，且跌幅還相當急。

 

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元(Shutterstock)

 

 

美長債息於2月回落或與避險有關

 

　　現在回看，我們可以推測，促使2月份美國10年債息回落原因，很可能是一些具前瞻性投資者已經洞悉到美國與以色列將對伊朗採取軍事行動。擔心油價可能上漲，進而迫使各國需要更多美元來支付石油，並可能導致美元走強。因此，顯然有投資者在當時便率先部署買入美元，並將資金停泊到美債市場去。這一切解釋了在2月當時美國10年債息下跌的原因。

 

中東爆衝突後避險資金似離開美長債市場

 

　　但吊詭的是，美以與伊朗的衝突是於2月28日爆發，當天是周六。然而，在緊接著的周一，即3月2日的交易中，美國10年債息卻出現了「V」型反彈。而到了今早（13日）亞洲市場，美國10年債息已從返到4.2551%水平，幾乎補回整個2月份的跌幅。出現這一變化原因，可能是市場在衝突爆發後，重新對中東局勢作出評估，擔心不穩定的局勢會推升油價，進而引發全球通脹。在這種預期下，投資者在購買美國長債時自然會要求更高的回報率。其次，市場亦擔心到，美國可能會愈加陷入中東的紛爭中，難以脫身，這將對美國的財政造成壓力。隨著美國財政狀況有可能惡化，投資者在購買美國長債時也當然會要求一個較高回報。

 

缺乏美債市場支持美元強勢料事倍功半

 

　　既然市場對於把資金投入到美債市場的心態已出現了明顯改變，這無疑會同時對美元帶來負面影響。當然，如果霍爾木茲海峽封鎖的時間延長，油價就有機會進一步攀升，美元也可能隨之走強。但由於未能得到美債市場的配合，料美元的支持會事倍功半，倘若油價一旦回落，料美元的下跌會更快。短期內，隨油價強勢，不排除美匯指數仍有機會上衝100甚至100.50指數點，但料大幅走強機會不大。待中東局勢平息後，相信美元有機會再次走弱。


恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00968

信義光能

3.360

異動股

09611

龍旗科技

23.760

異動股

03317

迅策

113.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.360
  • 09611 龍旗科技
  • 23.760
  • 03317 迅策
  • 113.000
  • 08406 中國口腔產業
  • 0.079
  • 02828 恒生中國企業
  • 88.700
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.180
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.120
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 621.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.260
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 40.640
  • 目標︰$47.00
人氣股
  • 00014 希慎興業
  • 18.450
  • 00568 山東墨龍
  • 11.390
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 132.500
  • 01211 比亞迪股份
  • 96.750
報章貼士
  • 01798 大唐新能源
  • 2.050
  • 目標︰$2.50
  • 00220 統一企業中國
  • 7.960
  • 目標︰$10.00
  • 01038 長江基建集團
  • 64.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/03/2026 15:27  《異動股》紫金跌3%招金跌4%，現貨金重新跌穿5100美元關口

13/03/2026 13:34  【中美關係】中國商務部：何立峰明率團赴法國，與美方舉行第6輪經貿磋商

13/03/2026 14:44  【中東戰火】戰爭擔憂籠罩市場，美債恐慌指標升至九個月高位

13/03/2026 13:08  【中東戰火】海灣持續被封鎖，日圓兌美元自2024年7月以來首次跌破159.45

13/03/2026 12:53  聯交所就提升上市機制競爭力建議諮詢意見，倡放寬至所有新申請人可選擇以保密形式提交上市申請

13/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１３億元，買盈富基金沽騰訊

13/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】理想績後被德銀降目標，太古績後獲唱好高盛料見紅底

13/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７５，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

ＡＩ | 香港寬頻推OpenClaw應用方案，服務暫只開放予個人用戶新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元新文章
品味生活
生活
人氣文章

飛常談．鄧飛

越發覺得特朗普把戰爭當成兒戲新文章
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜龍蝦行情引爆概念股逐個數｜戰訊飄忽油價劇震勿跟車太貼？
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

永久正常貿易關係
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining Feature

宮崎森林業的永續之道：世代自伐林業的文化血脈 見證自然與生命的延續 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

向老套的購物袋說不：將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka
人氣文章

Fashion Feature

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學
健康好人生 Health Channel
人氣文章
北上求醫︱港女中山睇中醫￥112診金連藥，免費送上門兼可用香港醫療券新文章
人氣文章
素早餐食譜推薦：香煎薯仔絲餅 補充能量滿滿動力
人氣文章
生育與長壽｜研究揭女性不生育或生太多恐減壽，最佳生產年齡與胎數曝光
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/03/2026
太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

越發覺得特朗普把戰爭當成兒戲

13/03/2026 11:48

中東戰火

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區