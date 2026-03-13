美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

《真知灼見》美國10年債券收益率從2月初高見約4.3%高位後，便一直滑落，到3月2日更跌穿3.95%關位，一度低見3.926%，成為自去年4月7日以來最低水平。2月份由於發生了格陵蘭事件，不少北歐國家的養老基金表明因為地緣政治轉變，會減持美債。在這一背景下，當美債買家減少，按理美債價應有所下跌，債息有所上升才對。但實際是，於2月份美國10年債息卻見回落，且跌幅還相當急。

(Shutterstock)

美長債息於2月回落或與避險有關

現在回看，我們可以推測，促使2月份美國10年債息回落原因，很可能是一些具前瞻性投資者已經洞悉到美國與以色列將對伊朗採取軍事行動。擔心油價可能上漲，進而迫使各國需要更多美元來支付石油，並可能導致美元走強。因此，顯然有投資者在當時便率先部署買入美元，並將資金停泊到美債市場去。這一切解釋了在2月當時美國10年債息下跌的原因。

中東爆衝突後避險資金似離開美長債市場

但吊詭的是，美以與伊朗的衝突是於2月28日爆發，當天是周六。然而，在緊接著的周一，即3月2日的交易中，美國10年債息卻出現了「V」型反彈。而到了今早（13日）亞洲市場，美國10年債息已從返到4.2551%水平，幾乎補回整個2月份的跌幅。出現這一變化原因，可能是市場在衝突爆發後，重新對中東局勢作出評估，擔心不穩定的局勢會推升油價，進而引發全球通脹。在這種預期下，投資者在購買美國長債時自然會要求更高的回報率。其次，市場亦擔心到，美國可能會愈加陷入中東的紛爭中，難以脫身，這將對美國的財政造成壓力。隨著美國財政狀況有可能惡化，投資者在購買美國長債時也當然會要求一個較高回報。

缺乏美債市場支持美元強勢料事倍功半

既然市場對於把資金投入到美債市場的心態已出現了明顯改變，這無疑會同時對美元帶來負面影響。當然，如果霍爾木茲海峽封鎖的時間延長，油價就有機會進一步攀升，美元也可能隨之走強。但由於未能得到美債市場的配合，料美元的支持會事倍功半，倘若油價一旦回落，料美元的下跌會更快。短期內，隨油價強勢，不排除美匯指數仍有機會上衝100甚至100.50指數點，但料大幅走強機會不大。待中東局勢平息後，相信美元有機會再次走弱。



恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票