ＡＩ | 香港寬頻推OpenClaw應用方案，服務暫只開放予個人用戶

開源人工智能代理（Al Agent）OpenClaw（俗稱「龍蝦」）成為熱潮。香港寬頻(01310)現推出「AI龍蝦養殖場OpenClaw應用方案」，當中包括專業安裝服務；教授執行指令碼與命令操作的技巧工作坊；配備全方位終端安全方案NPontZafe，透過單一平台預防並遏止網絡風險及確保數據和系統安全。

現未能安全放在企業應用

香港寬頻企業方案技術業務總經理周健雲稱，不建議在公司層面產品安裝產品，亦不建議牽涉金錢與股票交易。另建議用戶使用「清水機」（即不含重要資料電腦）安裝，待熟悉操作後才在主力網置上使用。他亦指出，公司評估OpenClaw現時未能夠完全地安全放在企業應用。而對於有指用戶過度使用符元（token）訓練OpenClaw，他則指，服務未包括設立符元限制門檻，且冀主要從教育出發。

服務暫只開放予個人用戶

香港寬頻指，用戶可選擇使用其提供新設備或自攜設備安裝，方案服務內容包括基礎評估；清除所有已安裝的軟件及內容；OpenClaw安裝、設定或卸載。額外服務包括大型語言模型安裝；OpenClaw調校與訓練。不過，暫時服務只提供予個人用戶或現有香港寬頻2Gbps或以上寬頻客戶。

應用工作坊收費288元，首場將於3月底舉行。另應用工作坊連設備安裝服務索價788元，所需設備包括Apple MacBook 13吋、Apple Mac Mini及Lenovo ThinkPad E14 G7，而若購買設備，則可免費參加應用工作坊。另卸載服務盛惠488元，若首月內選擇終止使用則可享免費卸載服務。

邱達根估計政府暫不建議內部使用OpenClaw

同場立法會議員邱達根指出，估計政府會參考內地看法，暫不建議政府部門使用OpenClaw，不過他預期產品終會有所進步，要靠本地科技公司在教育、安全使用方面增加關注。

