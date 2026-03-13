  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

ＡＩ | 香港寬頻推OpenClaw應用方案，服務暫只開放予個人用戶

13/03/2026

　　開源人工智能代理（Al Agent）OpenClaw（俗稱「龍蝦」）成為熱潮。香港寬頻(01310)現推出「AI龍蝦養殖場OpenClaw應用方案」，當中包括專業安裝服務；教授執行指令碼與命令操作的技巧工作坊；配備全方位終端安全方案NPontZafe，透過單一平台預防並遏止網絡風險及確保數據和系統安全。

 

ＡＩ | 香港寬頻推OpenClaw應用方案，服務暫只開放予個人用戶

（許英略攝）

 

現未能安全放在企業應用

 

　　香港寬頻企業方案技術業務總經理周健雲稱，不建議在公司層面產品安裝產品，亦不建議牽涉金錢與股票交易。另建議用戶使用「清水機」（即不含重要資料電腦）安裝，待熟悉操作後才在主力網置上使用。他亦指出，公司評估OpenClaw現時未能夠完全地安全放在企業應用。而對於有指用戶過度使用符元（token）訓練OpenClaw，他則指，服務未包括設立符元限制門檻，且冀主要從教育出發。

 

服務暫只開放予個人用戶

 

　　香港寬頻指，用戶可選擇使用其提供新設備或自攜設備安裝，方案服務內容包括基礎評估；清除所有已安裝的軟件及內容；OpenClaw安裝、設定或卸載。額外服務包括大型語言模型安裝；OpenClaw調校與訓練。不過，暫時服務只提供予個人用戶或現有香港寬頻2Gbps或以上寬頻客戶。

 

　　應用工作坊收費288元，首場將於3月底舉行。另應用工作坊連設備安裝服務索價788元，所需設備包括Apple MacBook 13吋、Apple Mac Mini及Lenovo ThinkPad E14 G7，而若購買設備，則可免費參加應用工作坊。另卸載服務盛惠488元，若首月內選擇終止使用則可享免費卸載服務。

 

邱達根估計政府暫不建議內部使用OpenClaw

 

　　同場立法會議員邱達根指出，估計政府會參考內地看法，暫不建議政府部門使用OpenClaw，不過他預期產品終會有所進步，要靠本地科技公司在教育、安全使用方面增加關注。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00968

信義光能

3.360

異動股

09611

龍旗科技

23.760

異動股

03317

迅策

113.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.360
  • 09611 龍旗科技
  • 23.760
  • 03317 迅策
  • 113.000
  • 08406 中國口腔產業
  • 0.079
  • 02828 恒生中國企業
  • 88.700
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.180
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.120
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 621.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.260
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 40.640
  • 目標︰$47.00
人氣股
  • 00014 希慎興業
  • 18.450
  • 00568 山東墨龍
  • 11.390
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 132.500
  • 01211 比亞迪股份
  • 96.750
報章貼士
  • 01798 大唐新能源
  • 2.050
  • 目標︰$2.50
  • 00220 統一企業中國
  • 7.960
  • 目標︰$10.00
  • 01038 長江基建集團
  • 64.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/03/2026 15:27  《異動股》紫金跌3%招金跌4%，現貨金重新跌穿5100美元關口

13/03/2026 13:34  【中美關係】中國商務部：何立峰明率團赴法國，與美方舉行第6輪經貿磋商

13/03/2026 14:44  【中東戰火】戰爭擔憂籠罩市場，美債恐慌指標升至九個月高位

13/03/2026 13:08  【中東戰火】海灣持續被封鎖，日圓兌美元自2024年7月以來首次跌破159.45

13/03/2026 12:53  聯交所就提升上市機制競爭力建議諮詢意見，倡放寬至所有新申請人可選擇以保密形式提交上市申請

13/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１３億元，買盈富基金沽騰訊

13/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】理想績後被德銀降目標，太古績後獲唱好高盛料見紅底

13/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７５，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指十天線前遇阻全日收跌251點報25465，再多184億北水護盤，兩周連跌累失逾千點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 理想股價挫盈利難保持，國泰遭太古減持股民急急撤新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

東京三大拉麵店「拉麵屋 嶋」登陸香港！Tabelog 4.04分！濃香醇厚醬油湯底＋5款不同製法及厚度的叉燒新文章
人氣文章

搵食地圖

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品新文章
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

伊朗揪美以死穴，戰事將如何發展？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

藝術三月推介！Art Basel、ComplexCon、Central Yards 有哪些不可錯過的焦點？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

專業擁抱師與陪睡師：能滿足人的心靈滿足，抑或在反映人的內心匱乏？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲
健康好人生 Health Channel
人氣文章
降血糖運動｜醫生推薦懶人運動，研究揭坐住做1動作血糖降32%
人氣文章
素早餐食譜推薦：香煎薯仔絲餅 補充能量滿滿動力
人氣文章
天瑜醫療事故｜離世2周年，患癌爸爸悼念：我會努力帶着你的愛繼續前行新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/03/2026
恒指十天線前遇阻全日收跌251點報25465，再多184億北水護盤，兩周連跌累失逾千點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

越發覺得特朗普把戰爭當成兒戲

13/03/2026 11:48

中東戰火

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區