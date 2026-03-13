  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股

13/03/2026

太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股

 

　　國泰航空(00293)日前公布去年多賺近一成好過預期後，大股東太古(00019)隨即在今早宣布折讓9.6%以每股11.74元減持1.53億股，佔已發行股數2.52%，套現17.89億元。市場憂慮太古趁佳績出貨套現，但事實上太古減持亦有技術調整因素，中信里昂發表研究報告指，雖然市場可能對此作出負面解讀，但此項出售很可能是為了調整太古股份在國泰航空的持股。

 

　　國泰於去年11月初宣布，主要股東卡塔爾航空有意清倉在國泰航空所有6.43億股持股（佔當時已發行股數9.57%），國泰提議以每股10.8374元回購並註銷，以穩定投資者信心。有關議案於上月中旬獲絕大多數股東同意通過，截至昨日收市國泰股價已經去到12.99元，較當時回購價高出近兩成。

 

　　而在龐大數量股份被註銷後，其餘股東持股量佔比便被動地大幅提升，其中大股東太古及二股東國航(00753)持股量分別升至47.69%及31.78%。按《公司收購、合併及股份回購守則》，任何人或一致行動人在一系列交易中取得30%以上投票權便須提出強制性全面要約，故早於太古是次出售國泰股份前，國航早於1月初便提前宣布出售1.08億股，以免股權被動提升至逾三成後觸發強制要約。

 

太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股

太古減持後令持股量上升幅度限制在2%。(Shutterstock圖片)

 

　　而守則26.1(d)條文亦提到，任何人或一致行動人持有一間公司不少於30%但不多於50%投票權時，如在12個月內持股比例增加超過2%，也會觸發強制要約要求，而這一條款便正好適用於原先已持有國泰43.12%的太古。故是次太古出售1.53億持股，可避免觸發《守則》內的強制要約條款，太古亦於今早通告中提到，售股後持股量已回復至完成回購前的歷史水平，並將遵守180日的禁售期。

 

　　在註銷回購股份與兩大股東減持操作過後，國航持股29.98%剛好不多於30%，太古持股量剛好只增加2%而不超過2%，均避免觸發強制要約，換句話說，兩大股東都達成目標後並無進一步減持國泰，持股量反而較卡塔爾航空出售持股前為高（見下表），反映太古與國航對國泰仍有信心。

 

國泰大股東持股量變化

原有持股量 註銷回購股份後 減持後
太古(00019) 43.12% 47.69% 45.12%
國航(00753) 28.74% 31.78% 29.98%
卡塔爾航空 9.57% 0% /

 

撰文：經濟通記者戚朗軒

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00968

信義光能

3.360

異動股

09611

龍旗科技

23.760

異動股

03317

迅策

113.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.360
  • 09611 龍旗科技
  • 23.760
  • 03317 迅策
  • 113.000
  • 08406 中國口腔產業
  • 0.079
  • 02828 恒生中國企業
  • 88.700
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.180
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.120
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 621.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.260
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 40.640
  • 目標︰$47.00
人氣股
  • 00014 希慎興業
  • 18.450
  • 00568 山東墨龍
  • 11.390
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 132.500
  • 01211 比亞迪股份
  • 96.750
報章貼士
  • 01798 大唐新能源
  • 2.050
  • 目標︰$2.50
  • 00220 統一企業中國
  • 7.960
  • 目標︰$10.00
  • 01038 長江基建集團
  • 64.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/03/2026 15:27  《異動股》紫金跌3%招金跌4%，現貨金重新跌穿5100美元關口

13/03/2026 13:34  【中美關係】中國商務部：何立峰明率團赴法國，與美方舉行第6輪經貿磋商

13/03/2026 14:44  【中東戰火】戰爭擔憂籠罩市場，美債恐慌指標升至九個月高位

13/03/2026 13:08  【中東戰火】海灣持續被封鎖，日圓兌美元自2024年7月以來首次跌破159.45

13/03/2026 12:53  聯交所就提升上市機制競爭力建議諮詢意見，倡放寬至所有新申請人可選擇以保密形式提交上市申請

13/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１３億元，買盈富基金沽騰訊

13/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】理想績後被德銀降目標，太古績後獲唱好高盛料見紅底

13/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７５，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指十天線前遇阻全日收跌251點報25465，再多184億北水護盤，兩周連跌累失逾千點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 理想股價挫盈利難保持，國泰遭太古減持股民急急撤新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

復活節自助餐｜九龍香格里新推出「午餐麵包放題」：$268無限任食麵包＋湯品＋沙律，可另加配主食及甜品新文章
人氣文章

搵食地圖

KFC優惠｜$39四件雞／早餐家鄉雞扒包買一送一 平均$12.5！
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業英語生存技能｜Virtual Office時代必學溝通術，掌握跨國團隊協作機會新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

副線品牌、聯名限定、明星化妝師都愛用？韓國DAISO美妝必買推薦！ 新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

廿四味Brian教你如何保持婚姻新鮮感！原來與太太是一見鍾情？約會九個月就結婚？Brian： 要對伴侶忠誠 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
北上求醫︱港女中山睇中醫￥112診金連藥，免費送上門兼可用香港醫療券新文章
人氣文章
素早餐食譜推薦：香煎薯仔絲餅 補充能量滿滿動力
人氣文章
致癌習慣警示｜醫生揭4大壞習慣癌細胞最愛，4部位最易養癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/03/2026
恒指十天線前遇阻全日收跌251點報25465，再多184億北水護盤，兩周連跌累失逾千點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

越發覺得特朗普把戰爭當成兒戲

13/03/2026 11:48

中東戰火

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區