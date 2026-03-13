太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股

國泰航空(00293)日前公布去年多賺近一成好過預期後，大股東太古(00019)隨即在今早宣布折讓9.6%以每股11.74元減持1.53億股，佔已發行股數2.52%，套現17.89億元。市場憂慮太古趁佳績出貨套現，但事實上太古減持亦有技術調整因素，中信里昂發表研究報告指，雖然市場可能對此作出負面解讀，但此項出售很可能是為了調整太古股份在國泰航空的持股。

國泰於去年11月初宣布，主要股東卡塔爾航空有意清倉在國泰航空所有6.43億股持股（佔當時已發行股數9.57%），國泰提議以每股10.8374元回購並註銷，以穩定投資者信心。有關議案於上月中旬獲絕大多數股東同意通過，截至昨日收市國泰股價已經去到12.99元，較當時回購價高出近兩成。

而在龐大數量股份被註銷後，其餘股東持股量佔比便被動地大幅提升，其中大股東太古及二股東國航(00753)持股量分別升至47.69%及31.78%。按《公司收購、合併及股份回購守則》，任何人或一致行動人在一系列交易中取得30%以上投票權便須提出強制性全面要約，故早於太古是次出售國泰股份前，國航早於1月初便提前宣布出售1.08億股，以免股權被動提升至逾三成後觸發強制要約。

太古減持後令持股量上升幅度限制在2%。(Shutterstock圖片)

而守則26.1(d)條文亦提到，任何人或一致行動人持有一間公司不少於30%但不多於50%投票權時，如在12個月內持股比例增加超過2%，也會觸發強制要約要求，而這一條款便正好適用於原先已持有國泰43.12%的太古。故是次太古出售1.53億持股，可避免觸發《守則》內的強制要約條款，太古亦於今早通告中提到，售股後持股量已回復至完成回購前的歷史水平，並將遵守180日的禁售期。

在註銷回購股份與兩大股東減持操作過後，國航持股29.98%剛好不多於30%，太古持股量剛好只增加2%而不超過2%，均避免觸發強制要約，換句話說，兩大股東都達成目標後並無進一步減持國泰，持股量反而較卡塔爾航空出售持股前為高（見下表），反映太古與國航對國泰仍有信心。

國泰大股東持股量變化

原有持股量 註銷回購股份後 減持後 太古(00019) 43.12% 47.69% 45.12% 國航(00753) 28.74% 31.78% 29.98% 卡塔爾航空 9.57% 0% /

撰文：經濟通記者戚朗軒

