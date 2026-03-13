  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聚焦兩會2026
etnet專輯

異動精選 | 理想股價挫盈利難保持，國泰遭太古減持股民急急撤

13/03/2026

異動精選 | 理想股價挫盈利難保持，國泰遭太古減持股民急急撤

 

異動精選 | 理想股價挫盈利難保持，國泰遭太古減持股民急急撤

 

【你點睇？】本港將制定首個五年規劃，你認為此舉是否有助長遠發展？你最期待國家經濟帶動香港哪方面發展？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00968

信義光能

3.360

異動股

09611

龍旗科技

23.760

異動股

03317

迅策

113.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.360
  • 09611 龍旗科技
  • 23.760
  • 03317 迅策
  • 113.000
  • 08406 中國口腔產業
  • 0.079
  • 02828 恒生中國企業
  • 88.700
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.180
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.120
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 621.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.260
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 40.640
  • 目標︰$47.00
人氣股
  • 00014 希慎興業
  • 18.450
  • 00568 山東墨龍
  • 11.390
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 132.500
  • 01211 比亞迪股份
  • 96.750
報章貼士
  • 01798 大唐新能源
  • 2.050
  • 目標︰$2.50
  • 00220 統一企業中國
  • 7.960
  • 目標︰$10.00
  • 01038 長江基建集團
  • 64.250
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/03/2026 15:27  《異動股》紫金跌3%招金跌4%，現貨金重新跌穿5100美元關口

13/03/2026 13:34  【中美關係】中國商務部：何立峰明率團赴法國，與美方舉行第6輪經貿磋商

13/03/2026 14:44  【中東戰火】戰爭擔憂籠罩市場，美債恐慌指標升至九個月高位

13/03/2026 13:08  【中東戰火】海灣持續被封鎖，日圓兌美元自2024年7月以來首次跌破159.45

13/03/2026 12:53  聯交所就提升上市機制競爭力建議諮詢意見，倡放寬至所有新申請人可選擇以保密形式提交上市申請

13/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１３億元，買盈富基金沽騰訊

13/03/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】理想績後被德銀降目標，太古績後獲唱好高盛料見紅底

13/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７５，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指十天線前遇阻全日收跌251點報25465，再多184億北水護盤，兩周連跌累失逾千點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 理想股價挫盈利難保持，國泰遭太古減持股民急急撤新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

太古減持國泰航空屬持倉技術調整避觸發強購，後續不再賣股新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

海洋公園周年優惠︱身份證含4、9號碼門票51折最平$137＋樂園櫻花熱點指南
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜龍蝦行情引爆概念股逐個數｜戰訊飄忽油價劇震勿跟車太貼？
人氣文章

娛樂

55歲宣萱童年照曝光，可愛表情被讚由細靚到大新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

港樂「黃佳俊的馬勒七」及「約丹與狄里柏斯基」：在聲響與結構之中反覆試探 新文章
人氣文章

Beauty Feature

Diptyque Orphéon系列回歸：一杯雞尾酒的香氣，重返聖日耳曼的爵士時光 新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食陷阱｜男子每日1杯排毒飲品致高血鉀洗腎，醫生揭7大傷腎早餐新文章
人氣文章
北上求醫︱港女中山睇中醫￥112診金連藥，免費送上門兼可用香港醫療券新文章
人氣文章
指甲健康｜指甲洩露年齡秘密，醫生揭5大變老指標
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 17:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/03/2026
恒指十天線前遇阻全日收跌251點報25465，再多184億北水護盤，兩周連跌累失逾千點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區