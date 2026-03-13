  • 會員
恒指十天線前遇阻全日收跌251點報25465，再多184億北水護盤，兩周連跌累失逾千點

13/03/2026

恒指十天線前遇阻全日收跌251點報25465，再多184億北水護盤，兩周連跌累失逾千點

 

 

　　伊朗最高領袖繼任人穆傑塔巴周四（12日）發表上任後首份官方聲明，指伊朗不會放棄復仇，除繼續封鎖霍爾木茲海峽外，必要時更會開啟新戰線。外圍股市全跌，港股跌勢相對溫和，外圍走軟加上多隻藍籌業績表現差，港股低開過百點，早段跌幅曾擴至241點，惟科技股發力跌幅有所收窄，惟見十天線（約25660）即見沽壓，跌幅再度放大，盡管北水連續第二日大額灌入亦無補於事，恒指全日收報25465，跌251點或1%，主板成交逾2465億元。恒生中國企業指數收報8671，跌28點或0.3%。恒生科技指數收報4978，跌49點或1%。

 

　　北水繼續增持護盤，淨流入184.49億元，總計全周淨買入超過500億元。

 

　　由於伊朗選出哈梅內伊之子穆傑塔巴為最高領袖，點港股周一（9日）暴力低開近700點，盤中曾穿兩萬五起，但在北水破紀錄買入372億元的支持下，跌幅收窄至348點，其後美國總統特朗普釋放停戰風向，「TACO」行情促港股周二（10日）急彈551點，周三（11日）觸及高位26149，百天線附近位置無以為繼，重新下挫，隨後兩日下跌，總結全周仍跌291點或1.13%，連跌第二周，兩周總計跌幅高達1164點。。

 

　　摩根士丹利及Cliffwater限制旗下私募基金贖回，觸發華爾街大型銀行遭拋售，加上有大行指出滙控(00005)和渣打(02888)是中東風險敞口最大的歐洲銀行。滙控股價挫4.97%，報122.5元，連跌3日累計跌幅7.46%，渣打跌5.13%，報164.5元，連跌3日累計跌幅7.84%；中銀香港(02388)跌1.6%，報40.64元，、友邦(01299)更跌3.02%，報81.8元。

 

　　國泰(00293)宣布將上調燃油附加費，與此同時遭太古A(00019)以配股形式減持，國泰跌5.08%，報12.33元，但有分析認為太古今次屬技術性減倉而非套現，太古A升3.08%，報85.3元。

 

　　理想汽車(02015)第四季純利跌至651.9萬元人民幣，按年跌99.8%；期內收入跌35%，全日收跌3.21%，報67.9元；東方海外(00316)去年純利跌41%，末期息按年大減68%，股價跌7.46%領跌藍籌，報142.7元；港鐵(00066)去年純利按年跌6.9%，末期息維持0.89元，全日仍跌6.42%，報32.38元。

 

　　科技股早市逆市升，午後升幅回落，騰訊(00700)全日僅升0.18%，報547.5元；阿里(09988)升0.68%，報132.5元；百度(09888)升1.5%，報122.2元；美團(03690)則跌0.98%，報75.95元。

 

　　寧德時代(03750)績後持續受捧發揮寧王本色，股價再升1.8%，報621元，連升4日累計升幅23.46%。中通快遞(02057)績前有炒作，全日價升2.28%，報188.5元，為表現最佳藍籌。

 

　　油價日內重新衝上100美元關，中海油(00883)升2.27%，報29.76元，中石油(00857)揚0.47%，報10.67元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米(01810)。小米收報33.32元，升不足0.1%。

撰文：經濟通市場組

