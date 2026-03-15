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一周部署 | 石油危機適逢超級央行周，騰訊阿里前後腳放榜

15/03/2026

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

觀望戰局發展，全球央行被動

 

　　伊朗戰局變數極多，美軍會否派出地面部隊，中美會否將戰事作為彼此談判的籌碼，伊朗政權對社會的控制力尚餘多少，甚至新任最高領袖穆杰塔巴傷勢如何亦是未知數。在諸多不確定性因素交織下，全球金融市場將迎來「超級央行周」。美國、歐洲及日本等主要經濟體的中央銀行將陸續公布最新的議息決議，同時人民銀行亦將發布貸款市場報價利率(LPR)數據。鑑於當前石油危機可能引爆全球新一輪通脹，預期各國央行在本月會議上按兵不動的可能性極高，投資者應關注美國聯儲局票委對未來利率政策的取向，但參考性未必太高。

 

古巴孤立無援倒向美國

 

　　「反美」陣營今年接連發生巨變，繼委內瑞拉和伊朗之後，下一站是古巴。隨著委內瑞拉前總統馬杜羅倒台，古巴身陷能源危機，據報已經斷電多天。在缺乏盟友支持下，古巴政府宣布願意和美談判，同時釋放51名在押政治犯。外界關注的是古巴後續會否由美國接管，讓魯比奧成為近幾十年來最繁忙的國務卿？美國總統特朗普曾表示一切選項皆有可能。

 

料內地工業生產數據亮眼

 

　　內地即將公布1至2月三駕馬車經濟數據，而此前公布的海關數據顯示，整體貨物貿易增速約兩成，明顯好於市場預期，為全年開局增添亮點，預期工業活動回暖，工業增速大概能維持在5-6%區間。而不利的一面自然是投資部門，房地產行業仍在出清期，投資依然偏弱，政府大基建投資亦受到地方財政問題限制，拖累總體投資與建築相關行業，因此消費已成國家提振經濟的最新亮點，雖然在低基數效應下社會消費品零售增速預計達到2.5%，但內需仍被普遍視為經濟短板，市場憧憬第二季度政府可能加碼消費端支持。

 

阿里業績重心在AI，騰訊續靠打機食胡

 

　　港股業績期進入高峰，接下來一周最矚目放榜股份自然為內地互聯網兩巨頭：阿里(09988)預期第四季收入大約2360億人民幣，按年增長約　6%，經調整EBITDA同比增長逾三成，市場著重關注其AI投資和雲業務毛利率；騰訊預期第四季總收入約1950億人民幣，按年增長約　13%，維持中雙位數增速，部分機構預計其季度遊戲收入按年增長接近20%。

 

　　至於其他值得一提的股份：零跑汽車(09863)作為去年表現最亮眼的新勢力汽車品牌，已經連續兩季錄得盈利、營收同比接近翻倍，全年有望成為扭虧為盈；小鵬(09868)此前指引已反映上季度收入將會下滑，現階段更看重公司財務狀況，會否因衝擊交付量而壓縮毛利；吉利汽車(00175)預期全年銷量同比增長約　25%，關注新能源品牌（極氪、領克）能否真正由虧轉盈；長和(00001)2024年盈利按年下跌約　27%，派息同步下調，市場對新一份業績多數預期盈利難有驚喜，估值支撐更多來自股息與資產重估，另外亦須關注長和業績會上對巴拿馬港口問題之回應。

 

一周部署 | 石油危機適逢超級央行周，騰訊阿里前後腳放榜

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 石油危機適逢超級央行周，騰訊阿里前後腳放榜

 

曾啟邦：風險控制為上，Long-Short策略避單邊押注

 

 

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