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港股 | 蕭猷華：中東局勢動盪，改寫資金流向

15/03/2026

　　《套期保值》上周受到中東局勢動盪影響，港股明顯承壓，恒生指數一度跌破25000點，低見24906點。儘管如此，港股和內地股市卻展現出一定韌性，最終恒指收報25465點，全周僅錄得292點的有限跌幅，為區內股市中表現最強。

 

油價不太可能長期居高不下

 

　　油價方面，伊朗作為主權國家，美國在與其談判期間，與以色列突然採取軍事攻擊，並對其最高領袖哈梅內伊實施斬首行動，勢必引發伊朗強烈報復，此舉也將使霍爾木茲海峽何時恢復通航變得更加不確定。即使國際能源署和美國釋放戰略石油儲備以壓低油價，但是成效有限。然而，油價短期雖然仍然維持高企，但不會長時間居高不下。畢竟全球原油產量和庫存是非常充裕，現在並不是缺乏石油，而是在於運輸航道受阻，外加戰爭風險溢價與期貨投機增加，因此筆者認為不太可能出現長期高油價的局面。

 

中東局勢動盪正改寫該區與周邊市場的資金流向

 

　　自美國與以色列對伊朗採取軍事行動以來，迪拜股市DFM綜合指數自2月27日戰事爆發前的6503點，下挫至3月12日的5518點，跌幅逾15%。過去被視為富豪集中地的迪拜，大量外籍居民和旅客撤離，原本熱鬧的迪拜海灘酒吧、棕櫚島、購物中心、五星級飯店出現冷清的景象。此外，在該區擁有資產的富裕投資者亦重新檢視其資產配置，短期內勢必減少在中東的投資，甚至撤資，以規避進一步的地緣政治和經濟風險。

 

港股 | 蕭猷華：中東局勢動盪，改寫資金流向

香港市場相對穩定，具備吸引外來資金流入的條件。（資料圖片）

 

　　相較之下，內地和香港市場顯得比較穩定，投資者對中國市場的穩健性以及香港的獨特優勢予以肯定。香港作為國際金融中心，不僅有避險功能，且採行低稅制、資金進出便利，擁有完善金融基礎設施與廣泛的國際連結，具備吸引外來資金流入的條件。

 

　　在此背景之下，香港有機會成為短中期的資金轉向對象。政府與市場參與者應把握香港的獨特優勢，加強宣傳和政策引導，積極接洽並吸引中東資金流入。這不但可以為投資者帶來更多的機會，更可為香港的經濟產生莫大的動力。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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