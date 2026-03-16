美股 | 伊朗戰事進入第三周，美股全面下挫，油價突破106美元

美國總統特朗普上周五（13日）揚言，美軍將於本周對伊朗展開猛烈空襲。美股三大指數收市全面收跌，其中標指創下今年以來新低。布蘭特期油於亞洲時段周一（16日）突破每桶106美元。

三大指數上周五收市均錄得跌幅，以科技股為主的納指跌幅最大，收市跌206.62點，或0.93%，報22105.36點。道指收市跌119.38點，或0.26%，報46558.47點。

標指跌40.43點，或0.61%，報6632.19點，並創下年內新低，本周累計下跌1.6%。道指本周累跌2%，納指則跌1.26%。

能源價格急升引發市場對通脹反彈的強烈擔憂，直接打擊投資者對聯儲局減息的憧憬，估值較高的科技板塊首當其衝面臨龐大拋售壓力。

特斯拉(US.TSLA)跌約1%，英偉達(US.NVDA)跌1.6%，Meta(US.META)跌3.8%，蘋果(US.AAPL)跌2.2%，微軟(US.MSFT)跌1.6%，谷歌(US.GOOG)跌0.6%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.9%。

美國去年第四季GDP大幅下修至0.7%

經濟數據方面，美國去年第四季GDP大幅下修至0.7%，遠遜預期。而最受聯儲局關注的核心PCE物價指數在1月份按年上升3.1%，較去年12月的3%有所回升。

另外，美國密歇根大學3月份消費者信心指數初值錄得55.5，較2月終值的56.6有所回落，但仍優於市場原本預測的55。

美匯突破100心理關口

美匯指數表現強勢並一舉突破100重要心理關口，盤中最高升至100.47水平，升約0.7%，創下年內新高。美元兌日圓匯率持續攀升並逼近160的重要心理關口，日內報159.69，升0.2%。歐元兌美元走勢持續承壓，匯價跌至約1.142，下跌約0.8%。

現貨黃金與紐約期金雙雙承壓下挫。現貨黃金價格震盪向下，報約5018美元，下跌1.1%。紐約期金同樣表現偏軟，報每盎司約5023美元，跌約1.9%。

撰文：經濟通國金組

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