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開市Go | 美襲伊朗石油樞紐，美就業需求意外增，蘋果降內地應用商店佣金

16/03/2026

要聞盤點

 

1、美國總統特朗普揚言美軍將於下周對伊朗展開猛烈空襲。美股三大指數在周五（13日）收市全面收跌，其中標指跌40點或0.61%，報6632.19點，創下今年以來新低，以科技股為主的納指跌幅最大，收市跌206點或0.93%，報22105.36點，道指收市跌119點或0.26%，報46558.47點。

 

2、美國「科技七雄」指數周五跌1.56%，報189.88點，較去年10月29日所創收市歷史最高位累計下跌11.63%，陷入技術調整。

 

3、特朗普稱美軍摧毀了伊朗石油出口樞紐哈爾克島上的軍事目標，警告伊朗若繼續干擾霍爾木茲海峽的船舶自由安全通行，將轟炸島上的石油基礎設施；美國能源部長賴特表示，相信伊朗戰事在數周內結束，但戰爭期間不能保證油價回落。

 

4、美國1月份職位空缺大幅反彈至694.6萬個，不僅遠高於市場原先預測的675萬個，亦較去年12月的654.2萬個顯著回升。

 

5、美國去年第四季國內生產總值(GDP)按季增長大幅向下修訂至增長0.7%。

 

6、美國1月份PCE物價指數按年升幅放緩至2.8%，而核心PCE物價指數在1月份按年上升3.1%，較去年12月的3%有所回升；美國1月份耐用品訂單初值按月意外錄得持平，大幅遜於市場原先預期的升1.2%。

 

7、古巴政府總統迪亞斯卡內爾證實與美國進行談判，同時釋放51名在押政治犯。

 

8、中美官員在法國巴黎舉行新一輪經貿磋商，為元首會晤準備和鋪路，磋商焦點包括美國關稅措施、中國對稀土產品出口管制，以及中方是否落實購買美國大豆等農產品等。

 

9、中證監黨委擴大會議指出，密切跟蹤國際金融市場和內外部環境變化，強化境內外、期現貨市場聯動監測監管。

 

10、中原城市領先指數最新報150.3點，不單升破150點，更創逾2年新高。

 

11、港交所(00388)發表有關提升上市機制競爭力的諮詢文件，考慮放寬同股不同權企業的上市要求。港交所上市主管伍潔鏇重申，此舉不代表降低對上市公司質量的要求。

 

12、會財局行政總裁賴翠碧接受專訪時表示，今年主題審查範圍將包括抽查新股上市審計項目。

 

13、今日有兩新股亮相港股市場招股：內地汽車HUD供應商澤景股份(02632)招股入場費2425元，每股作價介乎42元至48元，獲北京國資委控制公司基投入股；內地物流機械人公司凱樂士(02729)招股，招股價範圍介乎16.4元至20.4元，入場費4122元。

 


焦點股

 

軟件股：騰訊(00700)、快手(01024)、網易(09999)、百度(09888)
　 - 蘋果將中國內地App Store的佣金費用由30%降至25%

 

石油股：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)
　 - 特朗普稱美軍摧毀伊朗紐哈爾克島軍事目標，大行稱將引發上游迅速減產
　 - 布蘭特期油曾突破每桶106美元

 

MiniMax(00100)
　 - 因收入達標獲聯交所批准「甩P」，被視為已商業化公司

 

名創優品(09896)
　 - 預計全年利潤按年減少近五成，主要由於在永輝超市投資應佔虧損約7.4億元人民幣

 

廣汽集團(02238)
　 - 全年整車製造業務毛利率全年為負值，受行業競爭、促銷投入及業務結構失衡等影響
　 - 全年銷量按年下降22.83%，促銷致單車毛利大幅縮水

 

富智康(02038)
　 - 去年盈利5272.7萬美元同比扭虧，派末期息3.47仙
　 - 營業收入66.58億美元按年增長16.74%

 

布魯可(00325)
　 - 去年盈利6.34億元人民幣同比扭虧，不派末期息，收入增長三成

 

中升控股(00881)
　 - 料去年盈轉虧最多20億人幣，汽車銷售毛損或增七成

 

博雅互動(00434)
　 - 因數字資產增值收益縮水，全年轉虧2.39億元人民幣，派末期息3.66仙

 

越疆(02432)
　 - 擬深圳創業板IPO上市，料集資12億人幣

 

協鑫新能源(00451)
　 - 預期全年淨虧損顯著擴大至約11億元

 

聯想集團(00992)
　 - 在內地推行OpenClaw免費部署服務

 

騰訊(00700)
　 - 啟動全國免費安裝龍蝦計劃

 

快手(01024)
　 - 字節跳動疑因版權爭議暫緩Seedance 2.0全球發布

 

長江基建(01038)
　 - 據報為競購英國智能電表資產尋求過橋貸款

 

CGII HLDGS(01940)
　 - 39%股權易手予TG，觸發折讓60%提全購，今早復牌

 


油金報價

 

紐約期油下跌0.52%，報96.34美元/桶

布蘭特期油上升0.06%，報103.21美元/桶

黃金現貨下跌1.6%，報5018美元/盎司

黃金期貨下跌1.9%，報5023美元/盎司

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 10:25
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