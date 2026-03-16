盤前攻略｜油價續高美股受挫，港股本月若失兩萬五勢迎較深調整

儘管美國總統特朗普宣布暫時放寬對俄羅斯石油的制裁，但對伊朗態度依然強硬，稱未來一周將對伊朗採取「非常強硬的打擊」，油價持續走高，紐約期油再次逼近100美元關口。美股上周五(13日)續挫，主因油價持續走高削弱減息預期，三大指數受壓；道指跌119點報46558，納指跌206點報22105，標普跌40點報6632。

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此外，美國上周五公布一系列經濟數據：美國去年第四季國內生產總值(GDP)按季增長大幅向下修訂至增長0.7％，不過1月就業需求意外增長，當月職位空缺大幅反彈至694.6萬個，遠高於市場原先預測的675萬個；此外，美國1月份PCE物價指數按年升幅放緩至2.8％，而核心PCE物價指數在1月份按年上升3.1％。

*中概個別走，ADR偏軟*

中概股個別發展；阿里巴巴升0.75％報135.21美元，拼多多升1.01％報102.65美元，京東升1.36％報28.32美元，百度升0.74％報124.07美元，小鵬跌0.05％報19.97美元，理想跌2.80％報17.33美元，蔚來升5.59％報5.86美元，小馬智行跌6.92％報11.44美元，攜程跌0.40％報51.72美元，嗶哩嗶哩升1.20％報25.20美元。

ADR較港股造價走軟；騰訊(00700)ADR較港股低0.01％，折合547.4港元；美團(03690)ADR較港股低0.29％，折合75.7港元；小米(01810)ADR較港股高0.07％，折合33.3港元；友邦(01299)ADR較港股高0.30％，折合82.0港元；滙控(00005)ADR較港股低0.08％，折合122.4港元；港交所(00388)ADR較港股低0.40％，折合399.8港元。

*恒指失25000則要下試22500，牛倉謹慎料日內小有彈幅*

上周五恒指夜期升120點報25481，較現貨高水15點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25512，升75點，恒指料輕微高開。

油價維持高企，布油開始在100美元大關覓得支持，預計環球市況在油價偏高期間都會維持偏弱。港股方面近期趨勢都主要在250天線攻防，除了守穩牛熊線對中線走勢有重要意義外，目前所在的25000關口亦為去年第四季的重要支持，假如本月最終跌穿25000關口，則中線有可能出現較深跌幅，最大支持位可能下移至22500，較25000關為本月必不可失水平。

參考恒指牛熊證街貨分布，上周五牛倉在全日跌市下都錄得淨減少284張對應期指張數街貨，反映短線進一步下殺誘因不多，預計可望出現日內反彈。反而熊倉方面則全倉淨增259張對應期指張數街貨，但目前貼價區域都位於25700以上，距離現價有逾200點距離，預計今日大市主要維持窄幅上落，即市25700至25800附近便會受阻。

撰文：經濟通市場組

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