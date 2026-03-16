  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

耀才證券(01428)開市前停牌，螞蟻集團收購要約快將到期

16/03/2026

耀才證券開市前停牌，螞蟻集團收購要約快將到期

 

 

　　耀才證券(01428)開市前宣布停牌，原因有待公布。不過有關螞蟻對耀才的收購要約即將於本月25日，即下周三到截止到期。以往通常到期都會獲得延長，而今次則在到期前一周提前宣布停牌，而且上周五股價大升34%報9.27元，引發市場揣測。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02656

健康１６０

140.200

異動股

03750

寧德時代

654.500

異動股

01093

石藥集團

8.860

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02656 健康１６０
  • 138.500
  • 03750 寧德時代
  • 654.000
  • 01093 石藥集團
  • 8.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 77.700
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.690
股份推介
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 188.800
  • 目標︰$209.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 30.280
  • 目標︰$40.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 16.690
  • 目標︰$17.88
  • 03750 寧德時代
  • 654.000
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 132.300
  • 00005 滙豐控股
  • 122.200
  • 00700 騰訊控股
  • 554.000
  • 00388 香港交易所
  • 400.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.010
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.100
  • 目標︰$71.60
  • 02888 渣打集團
  • 162.100
  • 目標︰--
  • 03759 康龍化成
  • 19.610
  • 目標︰$25.50
熱炒概念股
即時重點新聞

16/03/2026 09:30  《異動股》中升低開近9%，料去年轉虧不超過20億人幣主因內地消費疲弱

16/03/2026 09:25  恒指低開29點報25436，滙控再低開約3%近百天線，京東美團高開

16/03/2026 09:13  耀才證券(01428)開市前停牌，螞蟻集團收購要約快將到期

16/03/2026 09:05  《盤前攻略》油價續高美股受挫，港股本月若失兩萬五勢迎較深調整

16/03/2026 08:41  【開市Ｇｏ】美襲伊朗石油樞紐，美就業需求意外增，蘋果降內地應用商店佣金

16/03/2026 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１８４億元，買盈富基金沽華虹

16/03/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】大行削滙控渣打目標價，能源危機下大摩籲掃煤股

16/03/2026 09:53  《財資快訊》美電升報７﹒８２８３，一年拆息上日報２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

耀才證券(01428)開市前停牌，螞蟻集團收購要約快將到期新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 特朗普要求北京出手疏通海灣，否則或推遲月底訪華行程新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略｜油價續高美股受挫，港股本月若失兩萬五勢迎較深調整新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

九巴法老貓號︱香港故宮文化博物館聯乘九巴主題巴士＋古埃及文明大展門票銀聯卡95折＋APP1933積分兌換
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

伊朗揪美以死穴，戰事將如何發展？新文章
人氣文章

搵食地圖

意大利餐廳 Giá Trattoria Italiana周年慶$998歎1.2KG T 骨牛扒＋13吋薄餅配酒$158＋多款手工意粉
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

向老套的購物袋說不：將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

闊少的二次元求婚：誰不想找到一個能陪你傻笑、發瘋的終身伴侶？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

逾半世紀浪漫瑞士餐廳重新演繹！黑松露雜菌芝士火鍋、火焰啤酒、即製蒙布朗栗子蛋糕，幸福感滿分！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遺愛人間｜16歲韓國少女車禍腦死亡捐贈器官救6人，本港器官捐贈流程一文看新文章
人氣文章
生命戰士｜新手港爸患克隆氏症兼末期腺癌，暴瘦55磅眾籌醫藥費新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 10:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 10:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 10:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2026 10:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/03/2026
耀才證券(01428)開市前停牌，螞蟻集團收購要約快將到期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 特朗普要求北京出手疏通海灣，否則或推遲月底訪華...

16/03/2026 09:34

中東戰火

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區