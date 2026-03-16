耀才證券(01428)開市前停牌，螞蟻集團收購要約快將到期
16/03/2026
耀才證券(01428)開市前宣布停牌，原因有待公布。不過有關螞蟻對耀才的收購要約即將於本月25日，即下周三到截止到期。以往通常到期都會獲得延長，而今次則在到期前一周提前宣布停牌，而且上周五股價大升34%報9.27元，引發市場揣測。
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16/03/2026
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