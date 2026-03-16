異動股｜現貨金期金曾穿5000美元，黃金ETF金礦股齊受挫
16/03/2026
金價ETF普遍受挫；SPDR金(02840)現價跌1.9％，報3586元，該股成交約4134股，涉資1484萬元；FL二南方黃金(07299)跌3.6％，報33.5元；價值黃金(03081)跌1.7％，報23.56元；恒生黃金ETF(03170)跌1.9％，報15.75元。
（Shutterstock圖片）
儘管美國總統特朗普宣布暫時放寬對俄羅斯石油的制裁，但對伊朗態度依然強硬，稱未來一周將對伊朗採取「非常強硬的打擊」，油價持續走高，通脹預期升溫引發拋售黃金，金價今早下跌超過1%，紐約期金與現貨金雙雙跌穿每盎司5000美元。
金礦股齊跌；紫金(02899)跌3％，報37.1元；紫金黃金國際(02259)跌4.5％，報179.6元；赤峰黃金(06693)跌3.5％，報38.9元；招金礦業(01818)無升跌，報31元；山東黃金(01787)跌4.3％，報36.44元；靈寶黃金(一百)(03330)跌4.1％，報25.88元。
撰文：經濟通市場組
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