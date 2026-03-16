中升 | 料去年轉蝕最多20億股價急插15%，趁低吸不如轉吼比亞迪？

汽車經銷商中升控股(00881)今個月才被剔出藍籌即發盈警，集團指受內地消費疲弱等影響，料去年盈轉虧最多20億元人民幣，股價今早（16日）急插15%破底，相反比亞迪(01211)近日於海外市場頻傳好消息，繼傳出考慮在加拿大建廠後，又透露獲得來自阿根廷和墨西哥共10 萬輛汽車的出口訂單，今早股價飆逾半成，或許更值博。

（中升集團官網截圖）

中升料去年盈轉虧最多20億人幣 主因內地消費疲弱

中升控股公布，預期截至去年12月31日止年度虧損不超過20億元人民幣，而2024年度溢利32億元人民幣。集團指，虧損主因受國內消費力持續疲弱、乘用車供需格局失衡、汽車行業競爭加劇等影響，集團的汽車銷售業務毛損增加不超過70%；受行業政策影響，汽車金融按揭返佣比率下降，汽車金融業務佣金收益下降不超過50%、及對若干表現欠佳的現金產生單位確認商譽及無形資產減值不超過25億元人民幣。

另集團指，去年新車銷量小幅上漲，其中新能源品牌對業務的貢獻良好，且售後服務毛利穩健增長，庫存水平健康，經營活動現金流入增加，董事會認為整體運營及財務狀況穩健良好。集團預期於本月底前公布業績。

比亞迪獲阿根廷和墨西哥共10萬輛車出口訂單

內媒引述比亞迪執行副總裁李柯透露，比亞迪巴西廠已獲得了來自阿根廷和墨西哥總計10 萬輛汽車的出口訂單。李柯在巴西里約熱內盧的活動上公布了上述消息。她說，阿根廷和墨西哥兩國各訂購了5萬輛汽車。她又宣布，將耗資3億巴西里亞爾在里約熱內盧建造研究中心。建築工程預計今年啟動，2028年竣工，中心將包括測試汽車速度、力量、耐力和性能等設施。中心也將產生熱帶氣候數據，方便比亞迪為所在市場研發新品和調適科技。

另據《彭博》近日報道，比亞迪正積極考慮在加拿大建廠，傾向獨立運營，而非採用合資方式；此外，比亞迪不排除收購一家更成熟的全球汽車製造商的可能性，惟目前尚無明確收購目標。

（比亞迪汽車官網截圖）

內地2月汽車經銷商庫存系數環比升32% 同比升21%

值得一提，中國汽車流通協會最新發布2026年2月「汽車經銷商庫存」調查結果，2月汽車經銷商綜合庫存系數為1.95，環比上升31.8%，同比上升21.1%。2月份經銷商庫存系數環比上漲，核心因素源於三重壓力共振：一是春節長假導致有效銷售天數銳減、門店客流和訂單下跌；二是新能源購置稅政策切換，以及對春季車展促銷政策的預期，消費者持幣觀望持續，成交下降；三是季度目標壓力，節後渠道補庫節奏加快。

而中國汽車流通協會前不久發布的2026年1月《市場脈搏》報告中披露，全行業GP1（裸車銷售毛利率）下滑至-21.5%。這意味經銷商每賣出一台車，裸車銷售環節平均要虧損車價的五分之一以上，豪華品牌更是達到-26.2%。不過，報告顯示，雖然GP1虧損幅度依然較高，但在疊加金融、衍生業務及廠家返利後，GP3（包含銷售、售後、衍生等全部業務在內的毛利率）實現了小幅盈利。這組數據證明即便在賣車普遍虧損的行業環境下，那些能夠深耕後市場、做透用戶全生命周期價值的經銷商，依然能找到新的生存支點。

乘聯會：內地2月乘用車零售同比跌26% 新能源車零售跌32%

另外，中國乘聯分會上周四（12日）公告，2月中國乘用車零售量為104.3萬輛，同比下降25.9%，環比下降33.1%。今年1-2月，中國乘用車累計零售量為260.2萬輛，同比下滑19.1%。同時，2月全國新能源汽車零售量46.4萬輛，同比下降32%，環比下降22.1%。1-2月，中國新能源市場乘用車累計零售量為106萬輛，同比下滑25.7%。

乘聯分會並表示，2月新能源車在國內總體乘用車的零售滲透率44.9%，較去年同期下降4個百分點。在2月國內零售中，自主品牌中的新能源車滲透率64.5%，豪華車中的新能源車滲透率32.6%，而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.5%。

溫鋼城：中升下試7.5元機會頗高 比亞迪料於88至105元上落

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，今年對電動車或汽車相關業務公司有保留，最主要因內地消費氣氛似乎不如想像中理想，加上中升並非直接造車廠，議價能力可能更低，之前與人議定要多少車就要多少車，不能要少一些，令庫存積累在自己那裏，內地利息成本又相對高。中升股價已穿底，可能繼續下跌，下試2024年低位約7.5元機會頗高。本來對車股就較保守，因汽車屬耐用品，不會買完不久又買，直到銷售回升一些，中升才可再考慮。

另溫鋼城指，比亞迪股價算是企穩，但只宜於低位如88元才買入，不宜於100元以上追入，就算大膽些也要回至92元才吼。雖然比亞迪可以出海，未來可能有新市場，發展有些突破，但全球車市較複雜。現時新能源車股可能受惠油價上升，大家買電動車的意欲會稍為增加；惟全球經濟欠佳，能否持續成疑問。比亞迪可能差不多於88元見底，惟暫不見很大上升空間，料於88至105元之間上落。

溫鋼城又指，造車還可以出海，中升此類經銷商則主要做國內市場，雖然今日內地公布的經濟數據算有改善，但始終過去幾年賣車又便宜又多，即使不小心用，一部車怎也用到5年，且大多於疫情後買，至今只用了兩三年，總之周期未到，除非有個別車廠型號受歡迎，可能會賣出一批貨，否則不見特別吸引。

中升半日跌15.21%收報8.25元，最多跌18.8%低見7.9元，成交2.63億元。其他汽車經銷商股亦下挫，永達汽車(03669)跌6.62%報1.41元，美東汽車(01268)跌2.37%報1.65元。汽車股表現各異，比亞迪升5.74%報102.3元，蔚來(09866)升5.27%報47.16元，理想(02015)升1.62%報69元，小鵬(09868)跌1.33%報77.95元，零跑(09863)跌2.22%報43.18元，吉利(00175)升0.86%報17.55元，長汽(02333)升1.95%報13.07元，廣汽(02238)升0.29%報3.44元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

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