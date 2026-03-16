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大行報告 | 匯控、渣打、港鐵、中興及資源股最新評級/目標價，一表盡掌握

16/03/2026

法巴滙控(00005)目標價至155.54元，維持跑贏大市

大摩渣打(02888)目標價至195元，維持超配

高盛港鐵(00066)目標價至34.7元，維持賣出評級

 

大行報告 | 匯控、渣打、港鐵、中興及資源股最新評級/目標價，一表盡掌握

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 17:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2026 16:40
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