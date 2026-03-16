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港股 | 午市前瞻 | 恒指反彈關注重磅股走勢，兩大不利因素致金價穿5千美元

16/03/2026

　　全球資本市場迎來「超級央行周」，加上伊朗戰局後勢難料，市場態度未明朗，恒生指數低開29點，但盤中內地公布的多項重磅經濟數據均好過市場預期，市況明確轉升，恒生指數半日報25755，升289點或1.1%，收復十天線（約25830），主板成交近1435億元。恒生中國企業指數報8782，升111點或1.3%。恒生科技指數報5089，升111點或2.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指反彈關注重磅股走勢，兩大不利因素致金價穿5千美元

 

聶振邦：大市仍將反覆，料二萬五至二萬六區間上落

 

　　港股今早（16日）跟隨外圍低開，惟早段走勢反覆，一度上升過百點。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指之前已經連跌三天，上周五（13日）美國走軟，恒指夜期仍上升，恒指今天主要配合夜期作技術性反彈。不過，由於中東局勢未明朗，油價持續高企，紐約期油現時徘徊於每桶100美元附近，不利港股後市走勢。

 

　　聶振邦指，由於港股正值業績期，騰訊(00700)和阿里(09988)將於本周公布業績，其業績表現料將影響大市。今早騰訊及友邦(01299)見支持，股價升勢較顯著，相反阿里及滙控(00005)今天早段一度偏軟。因此，港股後市走勢亦要視乎恒指權重股是否有資金吸納。聶振邦認為，樂觀情況下，不排除恒指後市有機會上望26000點。惟一旦中東局勢惡化，油價繼續上升，不排除恒指後市仍有機會再試25000點。由於牛證街貨重貨區目前位於24800至24899區間，一旦跌穿25000點，不排除下殺至該區域。

 

油價上升疊加美匯走強不利金價

 

　　中東局勢未明朗，市場避險情緒仍高漲，惟金價近期走勢偏軟。紐約期金3月2日曾高見5400美元，其後反覆下跌。今早亞洲時段金價繼續走軟，現貨金及紐約期金一度雙雙跌穿每盎司5000美元大關。拖累金礦相關股今天應聲下跌，紫金(02899)及招金(01818)均曾挫逾半成，山東黃金(01787)及紫金黃金國際(02259)更曾跌逾7%。

 

　　聶振邦表示，金價走勢向下主要有兩大因素：首先，中東戰事持續，油價急升料將推升通貨膨脹，發達國家如美國減息步伐或受阻，在減息預期降溫下將不利金價走勢。其次是美匯近期走強，今日升至100附近，市場預料仍未見頂，對金價同樣造成壓力。此外，金價過去一年累積升幅驚人，亦不排除部分投資者獲利離場。由於中東局勢短期內未有緩和跡象，預料油價維持高水平，種種因素均不利金價走勢。

 

　　聶振邦認為，金價今天曾跌穿每盎司5000美元大關，後市不排除有機會見4800美元。由於投資者信心動搖，即使金價今天跌幅不算大，但金礦股仍大幅回調。事實上，紐約期金自月初高位每盎司約5400美元以上，至今累跌約8%，惟期內金礦相關股跌幅更大，以紫金為例，股價至今累跌兩成，招金及山東黃金累跌約18%，跌幅明顯高於金價回調幅度。聶振邦指，由於中東緊張局勢短期內難以扭轉，因此暫不建議低撈金礦股。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 17:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2026 16:40
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