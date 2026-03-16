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金價金股｜油價飆升疊加美元走強，金價跌破5000美元，金礦股及黃金ETF可以點部署？

16/03/2026

　　中東局勢未有緩和跡象，美國總統特朗普稱未來一周將對伊朗採取「非常強硬的打擊」，油價持續走高，通脹擔憂削弱市場減息預期，疊加美元走強，引發黃金拋售，金價今日（16日）於亞洲交易時段下跌超過1%，紐約期金與現貨金雙雙跌穿每盎司5000美元。金礦股及黃金ETF普遍受挫，其中紫金礦業(02899)及紫金黃金國際(02259)都跌逾3%。伊朗衝突爆發兩周以來，金價較開戰前已累計跌約6%，有分析指若衝突持續時間拉長，市場對滯脹風險的擔憂可能加劇，貴金屬價格有望反彈，金礦股及黃金ETF應如何部署？

 

金價金股｜油價飆升疊加美元走強，金價跌破5000美元，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

美襲伊石油樞紐布油曾突破106美元　美匯創年內新高

 

　　儘管美國總統特朗普宣布暫時放寬對俄羅斯石油的制裁，但對伊朗態度依然強硬，稱未來一周將對伊朗採取「非常強硬的打擊」。另特朗普於周六（14日）宣布，美軍已猛烈襲擊伊朗石油出口樞紐哈爾克島(Kharg Island)的軍事目標，伊朗則對多個阿拉伯國家的能源基礎設施進行報復性襲擊，布蘭特期油於今早亞洲時段曾突破每桶106美元。能源價格上漲及中東衝突引發的通脹擔憂削弱市場減息預期，較高的借貸成本，通常會令不付息的貴金屬承壓，不利金價表現。

 

　　而戰爭持續時長的不確定性，使得評估其對市場及整體經濟的影響變得異常困難。據特朗普高級助手透露，這場已進入第三周的衝突預計還將延續四至六周。然而，美伊雙方表態存在根本性矛盾——特朗普稱伊朗「希望達成協議但美方要求更優條件」，而德黑蘭則明確表示「並未尋求談判或停火」，這種戰略博弈加劇了市場對衝突走向的判斷難度。

 

　　另一方面，上周五（13日）公布的美國最新消費者支出數據顯示1月消費者支出幾無增長，因經濟增長弱於預期，甚至在伊朗戰爭前便有所減弱。同時，美國消費者信心降至三個月低點，因近期對伊朗戰爭會影響汽油價格的擔憂加劇。而目前交易員認為本周聯儲局議息會議上減息可能性幾乎為零。另外，美匯指數表現強勢並一舉突破100重要心理關口，盤中最高升至100.47水平，升約0.7%，創下年內新高，以美元計價的大宗商品對持有其他貨幣的投資者而言變得更昂貴。

 

金價金股｜油價飆升疊加美元走強，金價跌破5000美元，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

摩通指黃金拋售由多重因素疊加驅動　央行購金放緩

 

　　對於伊朗衝突爆發兩周以來，黃金價格不漲反跌，摩根大通表示，黃金在市場壓力驟升初期被「一併拋售」，是有據可查的歷史規律，而非避險功能失效的訊號。摩通續指，本輪黃金拋售由多重因素疊加驅動：能源價格飆升推高通脹預期，促使市場大幅壓低對美聯儲減息的預期，疊加美元急速反彈，形成近期的直接利空背景。

 

　　此外，世界黃金協會(WGC)公布，2026年1月，全球央行累計公開淨購金量為5噸，較2025年的27噸的月均購金量，2026年初的購金勢頭有所放緩。受金價波動和節假日因素影響，部分央行可能暫緩了購金步伐，但協會預計，地緣政治緊張局勢，將會持續推動各國央行的購金需求。

 

分析：若滯脹風險擔憂持續加劇　貴金屬價格有望反彈

 

　　另正信期貨研究院分析指，上周末美元走強，美國股市普遍收跌，市場避險情緒加劇，貴金屬價格因市場流動性收緊而短期承壓。此外，市場已將美聯儲首次減息預期推遲至9月，美國10年期國債收益率小幅上行，進一步抑制了貴金屬價格。後續若衝突持續時間拉長導致霍爾木茲海峽持續封閉，能源價格上漲的影響將擴散至經濟活動各領域，市場對滯脹風險的擔憂可能持續加劇，屆時貴金屬的抗通脹屬性將凸顯，價格有望相應反彈。

 

　　銀河期貨稱，近日美以與伊朗的衝突持續，美軍對伊朗石油出口樞紐哈爾克島的轟炸，進一步加劇了市場對能源供應中斷與局勢惡化的擔憂。市場憂慮未來的通脹可能再度抬升，推動美元指數與10年期美債收益率同步強勢上行。與此同時，美國最新公布的GDP與PCE數據已初顯「滯脹」跡象，且美國私募信貸市場遭遇擠兌，加劇了整個金融體系的脆弱性。

 

溫傑：料金價短期續於4800至5200美元整固　可吼價值黃金ETF及紫金等

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，黃金用作避險，但現時市場不算很驚慌，美股VIX指數30都未到，港股由26600點起計也只跌了1000點，不足4%。油價上升卻很正常，因其一定受霍爾木茲海峽運輸影響，每艘油輪行多兩星期，成本貴160萬美元。另外，所謂避險不是以日計、以星期計，通常以月度計，金價與股市成反比。再者，若看過去歷史，每次有危險時金價都不是立刻大升，包括2008年的金融海嘯，當時金價開頭是下跌，因當市場一避險，資金最正路是流入日圓及美元，美元升本身就對黃金有短期利淡作用。

 

　　溫傑續指，其實金價不是跌了很多，之前由4000美元飆至5600美元實在太誇張，極端槓桿下，5600美元已短期見頂，4800至5200美元本應是近幾周走勢，無論金礦股或金價相信短期都以橫行整理為主。之前金價升至5600美元因為減息，現在不是不減息，最多減少一些，聯儲局獨立性仍為零，而央行買金去美元化也沒變。當所有結構性因素繼續存在，不應受價格影響，料4800至5200美元為金價短期整固位置。

 

　　若想買相關產品，溫傑建議買價值黃金ETF(03081)，會跟足金價上升。另可吼易方達黃金礦(02824)，雖然過去很多金礦股都升了很多，但可能每間公司基本因素不同，個別可能跑輸或突然出問題，若買一籃子金礦股，除中長線會有槓桿，也不用擔心個別公司問題，易方達黃金礦ETF屬全球性，一半為紫金及招金(01818)等金礦股，另一半為國際化的金礦公司。至於個股則可揀紫金，因既鍾意黃金又鍾意銅，42.6元為第一個阻力，雙頂46元阻力大，短期也不易升破，下面四底都處於37元附近，若無貨可先買一注，作中線部署。而FL二南方黃金(07299)此類「7字頭」ETF通常不適合長線部署，每日計它與金價有兩倍槓桿，若金價升1%，它單日計應升2%，但數學上中長期是跟不足2%，故傾向做短線。

 

　　金礦股今日普遍下跌，紫金跌3.35%收報36.98元，紫金黃金國際跌3.51%報181.5元，招金跌1.29%報30.6元，山東黃金(01787)跌4.36%報36.4元，赤峰黃金(06693)跌6.5%報37.68元，靈寶黃金(一百)(03330)跌2.89%報26.22元，中國黃金國際(02099)跌3.33%報162.4元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)跌1.81%報3590元，價值黃金ETF跌1.67%報23.56元，恒生黃金ETF(03170)跌1.62%報15.79元，FL二南方黃金跌3.57%報33.52元，易方達黃金礦跌3.92%報12.75元。

 

金價金股｜油價飆升疊加美元走強，金價跌破5000美元，金礦股及黃金ETF可以點部署？

 

金價金股｜油價飆升疊加美元走強，金價跌破5000美元，金礦股及黃金ETF可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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