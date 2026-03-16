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魚缸博客 | 順豐本地郵件加價一蚊，咁大件事都無人講嘅？

16/03/2026

魚缸博客 | 順豐本地郵件加價一蚊，咁大件事都無人講嘅？

 

　　博客呢期係班車友Group見到個現象：電車Ｌ笑油車Ｌ食貴油價，油車Ｌ笑電車Ｌ成日係商場排隊「乞電」。呢期油站油價掛牌價都係30頭，就算用晒折扣減十蚊，都要成二十幾蚊，博客架細七車仔，油缸都都唔夠40升，打爆都唔使一千蚊；但對於要搵食嘅車而言，真係牙痛咁聲。

 

　　不過油價飛天係咪只係影響班司機呢？咁又唔止嘅，連藥房都話「洗潔精因原油價格上升而加價」，所以順豐香港都唔執輸：因應近期國際局勢導致全球燃油價格波動，順豐香港宣布，由今日（16日）起調整香港及澳門本地件的燃油附加費收費安排。是次調整主要適用於非月結客戶，每票快件將收取1元燃油附加費。

 

　　本地郵件每件加一蚊，係咪真係好多呢？你一日寄一件半件可能唔太影響，但有部分商鋪可能一日要寄一千幾百件，每日多一千蚊，一個月22個工作日計，就兩萬幾，你都咪話。

 

　　博客覺得，人生有好多嘢都係「迴力鏢」，有時候見到有人係網上面大叫「侵侵好波」，覺得侵侵出兵係好事，點知到隻迴力鏢最後打返落自己身上。你以為電車就可以避開油價高峰咩？其實香港係過往油價／氣價走高個陣，都加過電費，最後咪落番係你張電費單身上。

 

　　所以話，個世界和平咪好，我都唔明點解有人中意打仗，大家好地地用平油平電，唔開心咩？

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