騰訊預測 | 騰訊去年第四季料多賺17%，關注AI資本支出及新產品議題

騰訊(00700)將於本周三（18日）公布截至去年12月底止第四季及全年業績，據彭博綜合市場預測數據顯示，去年第四季收入預測1941億元（人民幣．下同），按年升12.6%；經調整純利料錄645.04億元，按年升16.6%。至於全年收入預測7510.8億元，按年升13.8%；經調整純利料錄2588.8億元，按年升16.2%。

於上季，市場續關注騰訊金融科技業務疲弱，以及加大對AI人才、資本開支、推廣AI模型或元寶投資，不過，市場仍認為騰訊業績穩健，受惠於國內及國際遊戲韌性增長；廣告收入穩定及海外雲業務強勁增長，抵銷上述不利因素。

遊戲總收入料升15%，按季表現轉弱

花旗預測去年第四季總收入按年增長11.3%至1919億元，非通用計準則淨利潤按年升17%至647億元或利潤率33.7%，相較市場預期1943億元及653億元低。按業務劃分，預測線上遊戲總收入按年升15.3%至567億元，其中國內、國際遊戲分別升14%、升18%至378億元、188億元；線上廣告收入按年升17.2%至410億元；增值服務收入按年升6.5%至598億元，其中雲業務收入按年升18%至142.3億元；金融科技收入按年升3.4%至455億元。

廣告收入料升逾一成半，受惠於技術進步

中信里昂預計第四季總收入及經調整營業利潤將分別按年增長13.5%及20.6%至1957億元及718億元。當中，網絡遊戲收入將按年增長20.5%至594億元，其中國內及海外遊戲收入分別按年增長14.3%及33.5%；在線廣告收入將按年增長19%至420億元，主要受惠於廣告技術進步、視頻號流量及廣告負載增加，以及微信搜索、小程序和小商店的貢獻增強；金融科技及企業服務收入預計按年增長6.5%至598億元，主要受雲服務及企業軟件即服務增長加速所帶動，但部分被支付業務增長放緩所抵銷。

金融科技收入料錄單位數增幅

不過，大和則預期騰訊去年第四季遊戲收入將較疲弱，主要由於季節性因素及高基數影響，當中預計第四季國內遊戲收入按年增長12%，按季下跌13%至373億元，但該行預期今年第一季遊戲業務表現將優於去年第四季，主要受惠於季節性因素及新遊戲推出。去年第四季國際遊戲收入則料按年升23%至197億元，較對上一季增幅放緩。另外估算第四季研發開支可能上升，主要由於人才招聘及GPU租賃成本增加。

續關注AI相關及新產品監管問題

市場展望2026年第一季及今年全年，預期公司核心長青遊戲及豐富遊戲管線將支持遊戲收入穩健但較慢增長，並預期線上廣告收入展現韌性增長，受惠於廣告負載槓桿及廣告技術提升。在騰訊新聘AI人才及AI研發重組後，市場憧憬公司交代最新AI策略如資本支出預期、晶片採購及存貨；透過微信搜尋、小程序工作流程變現，以及廣告技術效能提升等計劃，對利潤與營運成本的影響。

另一方面，相信市場繼續關注旗下新推出AI智能代理WorkBuddy。花旗則指出，由騰訊雲代碼助手（CodeBuddy）團隊開發的AI智能代理WorkBuddy，完全兼容「小龍蝦」（OpenClaw）技能，因意亦被稱為騰訊版「小龍蝦」，指其可能代表中國從當前的「聊天AI」模式向「執行AI」轉變的關鍵轉折點。而且基於中國政府宣布禁止在國企辦公電腦上安裝OpenClaw人工智能應用程式。花旗亦認為，WorkBuddy在其安全雲端中啟用AI代理，可能被視為在中國更安全的解決方案，因為它避免了本機安裝風險。

撰文：經濟通採訪組記者許英略



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