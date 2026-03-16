異動精選 | 大行掃貨寧王繼續發功破頂，金價回調相關股齊受壓
16/03/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/03/2026 17:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/03/2026 16:40
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|市場動向16/03/2026
易方達香港亮相富途展人氣爆棚，鄧聲興藺常念分享最新資本市場動向
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