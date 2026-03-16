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滙豐5月起個人客櫃枱入票每張收5元，打簿每次收50元

16/03/2026

　　匯豐向零售銀行客戶發出銀行服務收費修改通知，自今年5月1日起，不設最低存款要求的個人綜合理財戶口、個人客戶和匯豐One戶口客戶，使用分行櫃位存入支票，每一張支票均收取5元手續費，現時存入15張支票或以下豁免收費，存入15張支票以上每張額外支票收費1元。

 

滙豐5月起個人客櫃枱入票每張收5元，打簿每次收50元

（資料圖片）

 

　　存款要求為100萬元和800萬元以上的卓越理財和卓越理財尊尚客戶，則現時取消於櫃枱存入15張以上支票的手續費。

 

　　客戶使用入票易機或其他非分行櫃位渠道存入支票，不會收取手續費。18歲以下或年滿65歲或以上之人士、長者卡持有者、綜合社會保障援助受助人、政府傷殘津貼受助人、身體傷殘或視覺有障礙之人士可獲豁免收費。若支票金額低於5元或等值貨幣，手續費可獲豁免。如將美元／人民幣本地支票存入對應的外幣／人民幣戶口，手續費將從該外幣／人民幣戶口中扣除。

 

　　此外，個人綜合理財戶口、個人客戶和匯豐One戶口客戶經分行櫃位更新存摺紀錄（俗稱打簿），每次收費50元。若存摺是由於進行櫃位交易，例如包括提取現金、存入現金、存入支票等被更新，手續費可獲豁免。卓越理財和卓越理財尊尚客戶維持不收費。

 

　　滙豐發言人表示，最新費用調整旨在推動客戶使用其他免費自助渠道如「入票易」機、流動應用程式及支票寄存辦理箱存入支票，分流不同需要的客戶及帶來更佳的服務體驗。經考慮不同因素後，該行認為有關調整屬市場可接受水平。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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