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恒指收升368點報25834北水小額流出，寧王發功破頂，比亞迪小米同衝刺

16/03/2026

恒指收升368點報25834北水小額流出，寧王發功破頂，比亞迪小米同衝刺

 

 

　　迎接「超級央行周」，加上伊朗戰局後勢難料，市場態度早段未明朗，恒生指數低開29點，但盤中內地公布的多項重磅經濟數據均好過市場預期，加上多隻矚目藍籌有好消息繼續炒上，帶動恒指全日升368點或1.4%，報25834，突破10天線（約25637），恒生中國企業指數收報8816，升144點或1.7%。恒生科技指數收報5111，升133點或2.7%。

 

　　但值得留意的是，美聯儲議息前打壓交投情緒，觀望氣氛將漸趨濃烈，主板成交近2645億元，港股通則淨流出12.5億元，結束連續三日淨流入趨勢。

 

　　寧德時代(03750)獲摩通大手掃貨增持，早段上揚午後升幅突擴，全日收漲7.89%領升藍籌，報670元繼續破定，暫連升5日累計升幅33.2%。比亞迪(01211)宣布收墨西哥及阿根廷兩國共10萬輛新車大單，股價升7.8%，報104.3元；小米(01810)本周公布新一代SU7，股價升5.64%，報35.2元。

 

　　其他車股表現個別，零跑汽車(09863)績前升0.91%，報44.56元，小鵬汽車(09868)跌0.95%，報78.25元，蔚來(09866)漲半成，報47.04元，理想汽車(02015)升2.95%，報69.9元，至於長汽(02333)向上交所解釋去年錄毛損原因，股價仍升2.73%，報13.17元。

 

　　蘋果宣布將中國內地App Store的佣金費用由30%降至25%，內地龍頭科技股普遍造好，騰訊(00700)升2.01%，報558.5元，阿里(09988)升1.13%，報134元，百度(09888)升0.57%，報122.9元，京東集團(09618)升1.73%，報111.5元，美團(03690)則升3.09%，報78.3元。

 

　　據英媒報道，全球能源海運要衝霍爾木茲海峽於上周六（14日）沒有船隻通航。東方海外(00316)升4.27%，報148.8元，中遠海控(01919)升4.1%，報15.98元。

 

　　通脹預期升溫引發高位拋售黃金，金價今早下跌超過1%，紫金(02899)全日收跌3.35%，報36.98元，SPDR金(02840)跌1.81%，報3590元，洛鉬(03993)跌2.28%，報18.4元。全球最大單體鋁冶煉廠巴林鋁業於周末宣布減產，涉及超過2%全球鋁產量，中國宏橋(01378)跌2.02%，報38.72元，中鋁(02600)跌4.92%，報12.94元。

 

　　三桶油今日收跌，中石油(00857)跌0.47%，報10.62元，中石化(00386)跌1.45%，報4.77元，中海油(00883)跌1.08%，報29.44元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、小米及阿里。

撰文：經濟通市場組

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