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美股 | 油價回落美股全面反彈，道指收市升387點

17/03/2026

　　油價周一（16日）自高位回落2投資者對中東戰事及霍爾木茲海峽風險重新評估，美股三大指數全線反彈向上。

 

　　道指收市升387.94點，或0.83%，報46946.41點；標指升67.19點，或1.01%，報6699.38點；納指升268.82點，或1.22%，報22374.18點。　

　

　　科企重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升1.1%，英偉達(US.NVDA)升1.7%，Meta(US.META)升2.3%，蘋果(US.AAPL)升1.1%，微軟(US.MSFT)升1.1%，谷歌(US.GOOG)升約1%，亞馬遜(US.AMZN)升約2%。

 

　　美國總統特朗普於上周末及周一先後表態，正與以色列及多個盟國磋商組建國際聯盟，負責保護在霍爾木茲海峽通行的油輪與商船。油價回落，紓緩市場對企業成本壓力及經濟衰退風險的即時憂慮。

 

　　布蘭特期貨早段曾再度測試105美元水平，其後升勢乏力，回落至約100美元附近收市，單日跌幅逾2%。紐約期油一度從接近100美元高位回吐，盤中低見每桶91美元，之後徘徊在約92美元，日內跌逾4%。

 

美元及黃金價格均回落

 

​　　美匯指數在紐約州製造業指數意外下跌後回落，報99.7，跌約0.8%。美元兌日圓日內報158.99，下跌0.4%。歐元兌美元匯率反覆向上，高位觸及1.1524，報1.1516，升逾0.8%。

 

　　現貨黃金及紐約期金回落，現貨黃金一度跌穿5000美元心理關口，報每盎司4967美元，尾市跌幅收窄至約0.2%，報5009美元附近。紐約期金同步下跌0.8%，報每盎司5019美元。

撰文：經濟通市場組

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