盤前攻略｜美股回升中概亮麗，港股企穩十天線後試破26000

美國財長貝森特指美國目前「不介意」一些伊朗、印度和中國油輪通過霍爾木茲海峽，加上特朗普施壓盟友加入護航計劃，油價高位回落造好，隔晚美股回升。三大指數收高，道指升387點或0.83％報46946，標普升67點或1.01％報6699，納指升268點或1.22%報22374。

（Shutterstock圖片）

*中概普遍造好，ADR較港股個別發展*

昨日中國經濟數據顯著優於預期，帶動隔晚美股中概造好；阿里巴巴升1.11％報136.71美元，拼多多升1.16％報103.84美元，京東升0.60％報28.49美元，百度跌1.83％報121.80美元，小鵬升0.60％報20.09美元，理想升5.25％報18.24美元，蔚來升2.90％報6.03美元，攜程升1.02％報52.25美元，騰訊音樂升6.34％報15.09美元，富途升5.60％報149.05美元。

ADR較港股收市個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.76％，折合562.7港元；美團(03690)ADR較港股低0.80％，折合77.7港元；小米(01810)ADR較港股高0.10％，折合35.2港元；友邦(01299)ADR較港股高1.11％，折合84.3港元；滙控(00005)ADR較港股高1.18％，折合125.8港元；港交所(00388)ADR較港股高0.37％，折合407.7港元。

*恒指熊倉未算進取，觀望好友會否趁勢照攻上26200*

昨晚恒指夜期升143點報25894，較現貨高水60點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25852，升51點，恒指料跟隨高開近100點。

昨日受惠數據利好港股奮發向上，恒指價量齊升，一舉修復10天線之餘，亦企穩較為重要的25800水平，預計日內會先以企穩10天線為目標。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日恒指果然到達熊倉門前即有猶豫，升市場下昨日被殺到門口的熊友在貼價區附近有增強部署但亦不算太進取，較多進取熊友主要部署在26000以上，26000至26299約300點區域內淨增662張對應期指張數，反映好友上攻目前第一個阻力就是26000。但同時熊倉全倉淨增1061張對應期指張數街貨，預計今日吸引向上進攻力量較大，如好友持續強勢，今日最樂觀可以挑戰26200水平，相反則要先於10天線企穩。

撰文：經濟通市場組

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