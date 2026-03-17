零跑｜去年扭虧賺逾5億人幣收入倍升大行看得牛，股價曾飆7％仍有上升空間？

零跑汽車(09863)公布業績，去年虧轉盈賺5.38億元人民幣，收入按年升1倍至647億元人民幣，全年累計交付倍升至59.6萬台，實現連續兩年銷量翻倍。零跑又預計其西班牙工廠於10月開始量產，同時與歐洲汽車製造商Stellantis部分合作項目已進入「深入談判階段」。零跑股價延續近日升勢，今早（17日）最多飆逾7%至47.84元，為表現最佳科指成分股，或可看高一線，仍有一定上升空間。

（零跑汽車網頁截圖）

零跑去年虧轉盈賺5.38億人幣 收入按年升1倍至647億人幣

零跑汽車公布，截至2025年12月31日止全年純利5.38億元人民幣，而對上一年同期淨虧損28.21億元人民幣；每股基本盈利0.39元人民幣，不派末期息。期內收入647.32億元人民幣，按年升1倍。毛利率為14.5%，按年提升6.1個百分點，創年度毛利率新高。

零跑去年實現整車銷量位居中國造車新勢力品牌第一，全年累計交付59.6萬台，較2024年同期增長103.1%，實現連續兩年銷量翻倍，是唯一一家單月交付量超7萬台的中國造車新勢力品牌公司。2025年公司出口量達6.7萬台，截至2026年2月底，零跑汽車累計出口超10萬台。截至2025年底，銷售服務網絡已覆蓋295個城市，按年新增31個城市，累計布局950間銷售門店及526間服務門店。

料西班牙工廠10月開始量產 與Stellantis合作項目深入談判

零跑又預計其西班牙工廠將於10月開始量產，同時與歐洲汽車製造商Stellantis正在積極探索整車及零部件方面的多樣化合作，目前部分項目已進入「深入談判階段」。Stellantis是零跑汽車的股東，兩家汽車製造商還成立了一家合資企業以推動海外擴張。

另零跑表示，西班牙CKD項目（即以全散件形式進口再整車）已完成立項，計劃導入零跑B10和B05。其中，B10已啟動OTS階段本地造車，首輛試製車已完成生產，預計2026年10月正式投產；B05則預計2026年6月開始試製生產，並在2027年正式投產。配套前述2個車型的電池工廠已完成選址，目前處於工廠改造階段，計劃2026年4月開始首台電池包試製，並在7月份正式啟動量產。

（零跑汽車網頁截圖）

里昂：全年淨利潤首轉正符預期 非汽車收入緩衝成本及銷售壓力

大行對零跑看法仍然較牛，其中花旗維持買入評級，目標價維持100元。另外，里昂發表研究報告指，零跑汽車2025年第四季淨利潤按季增長137%至3.55億元人民幣，帶動全年淨利潤首次轉正至5.38億元人民幣，符合市場預期。季度業績強勁受破紀錄的15.1%毛利率支持，較第三季的14.5%有所提升，主要受非汽車收入增加帶動；估計海外銷售碳信用及高利潤技術授權對毛利率貢獻約3個百分點。

展望今年首季，該行預期原材料成本上升及銷量壓力將影響零跑盈利，但非汽車收入應有助緩衝影響，加上3月及4月推出A10及D19兩款新車，為公司重新定位以實現增長，現予目標價80元及「跑贏大市」評級。

陳政深：交付量不錯兼與大車廠合作 惟估值不便宜55元阻力較大

（陳政深）

艾德金融執行董事陳政深認為，零跑仍可看高一線，最重要是有盈利，且公司一個月平均交付約5萬輛車，產能預計可繼續增長。有些車廠平均每個月只可交付低於3萬輛，反觀零跑整體表現不錯。除此之外，零跑與Stellantis有頗密切合作，零跑作為新勢力，若踏入大車廠的供應鏈，整個產品組合可更為完善、更有增長空間，這亦是一個好的方向，儘管與Stellantis的合作仍在推進中。

不過，陳政深指，零跑估值不便宜，預測市盈率超過70倍，這個市盈率應屬於很令市場憧憬的公司，不是有很大增長空間，就是有些顯著爆發點，例如業務或科技的突破點，零跑似乎沒有這方面情況，又未至於有很高的品牌辨識度及品牌忠誠度，料股價升至50元以上開始慢下來，此輪上升亦只當其反彈較恰當，量度升幅可去到55元左右的頸線位，該處應會有較大阻力，現價往上空間約一成至一成半。

零跑半日升4.71%收報46.66元，連升8日，累積升幅21.32%，成交5.27億元。其他新能源車股亦普遍上升，比亞迪(01211)升2.01%報106.4元，理想汽車(02015)升3.15%報72.1元，小鵬(09868)升1.53%報79.45元，蔚來(09866)升3.06%報48.48元。傳統車股亦普遍造好，吉利(00175)升5.33%報18.98元，廣汽(02238)升1.72%報3.54元，長汽(02333)升1.52%報13.37元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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