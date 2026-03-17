異動股 | 耀才落實賣盤螞蟻集團復牌即高開65%，內地批准有關交易

耀才(01428)現價升64.6%，報15.26元，該股成交約1304萬股，涉資1.99億元。

耀才證券金融及螞蟻集團旗下WEALTHINESS AND PROSPERITY HOLDING LIMITED聯合公布，有關螞蟻集團作為要約人已完成條件的達成。該集團股份已由昨日停牌，已向聯交所提呈申請股份於今日上午9時正起於聯交所恢復買賣。

要約人及該集團指，要約人已根據《企業境外投資管理辦法》有關高價值的非敏感投資項目的規定，履行完成就購股協議擬進行的交易向中國有關部門的報告程序。因此，完成條件已獲達成。

根據購股協議的條款，完成將於要約人通知賣方達成或豁免所有完成條件後第10個完成營業日或要約人與賣方可能協定的較後日期落實。要約人及賣方目前預期完成將於3月30日落實。

去年4月，耀才證券主席葉茂林有條件同意將其所持50.55%股權出售予由螞蟻集團控制的Wealthiness and Prosperity Holding Ltd. 雙方商定的價格為每股3.28元，總現金代價為28.14億元，當時螞蟻集團表示將不會提高要約價。

撰文：經濟通市場組

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